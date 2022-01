El Salvador compra 410 bitcoines por 15 millones de dólares, anuncia Bukele

San Salvador, 21 ene (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este viernes en Twitter la compra de 410 bitcoines más por un valor de 15 millones de dólares, los que se suman a los 1.220 bitcoines comprados desde septiembre del año pasado por el Gobierno. "El Salvador acaba de comprar 410 #bitcoin por solo 15 millones de dólares", publicó el mandatario en la red social. El Salvador ha adquirido 1.220 bitcoines desde inicios de septiembre, cuando el país se convirtió en el primero del mundo en adoptar al bitcóin como moneda de curso legal. La Asamblea Legislativa le autorizó al Gobierno más de 200 millones de dólares para implementar el proyecto, que se ha convertido en una las principales apuestas económicas del Gobierno de Bukele. Además del presidente, ninguna fuente oficial brinda información en El Salvador acerca de las transacciones de bitcóin hechas con fondos estatales. De hecho, la adopción del criptoactivo la encabeza una empresa privada creada por una entidad autónoma del Gobierno. Por su parte, el estatal Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) administra 150 millones de los más de 200 y declaró que toda la información está bajo secreto bancario, por lo que la población no la puede conocer. El 20 de noviembre de 2021, el presidente anunció la construcción de una ciudad bitcóin y la compra de más criptomoneda para lo que se emitirían bonos por 1.000 millones de dólares en estos activos, sin que se conozcan detalles. El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló recientemente que la emisión de estos bonos no entró en la evaluación de la economía del país centroamericano que realizaron expertos de la entidad financiera. Se trata de la "Declaración del personal técnico al término de la misión del Artículo IV correspondiente a 2021". La misión también advirtió que el bitcóin "no debería ser adoptado como moneda de curso legal" por los riesgos que representa, como su "alta volatilidad", los "grandes riesgos para la protección del consumidor, la integridad del sistema financiero y la estabilidad financiera". EFE sa/laa