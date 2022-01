El Parlamento hondureño finaliza su período de sesiones 2018-2022

Tegucigalpa, 20 ene (EFE).- El Parlamento de Honduras cerró este jueves su período de sesiones 2018-2022 aprobando varias iniciativas de ley, entre críticas de la oposición por considerar que algunas son lesivas para el pueblo. La diputada Doris Gutiérrez, del minoritario Partido Innovación y Unidad-Socialdemócrata, dijo a los periodistas que algunas de las iniciativas, sobre temas financieros, fueron aprobadas sin que fueran conocidas por la "comisión de dictamen". Agregó que muchos de los diputados "no saben de lo que tratan y solo vienen a levantar la mano". Gutiérrez, quien a partir del 27 de enero asumirá como una de los tres vicepresidentes del país, electos el 28 de noviembre de 2021, en los comicios generales que ganó Xiomara Castro, fue diputada durante cinco períodos. La sesión se celebró de manera semipresencial con 35 de los 128 diputados conectados de manera virtual, por la pandemia de covid-19, mientras que según imágenes de medios televisivos, los que asistieron al Parlamento fueron pocos. El presidente del Parlamento, Mauricio Oliva, del conservador Partido Nacional, en el poder desde 2010, se despidió agradeciendo a los jefes de bancada de los partidos representados en el legislativo, que está conformado por 128 diputados. "Yo rescato el hecho de que fuimos capaces de superar algunos ánimos de concertación para llegar a acuerdos, como el hecho de construir una nueva ley electoral", subrayó Oliva, quien ejerció como titular del Parlamento durante dos períodos consecutivos. Agregó que "hoy entregamos un país en paz y eso es en parte por ésta honorable cámara", y "mantuvimos intacto nuestro respeto a la libertad de expresión. Eso solo se logra en democracia, esto no se logra en gobiernos de corte totalitario, esto demuestra que hemos vivido en democracia los últimos ocho años". Los doce años del Partido Nacional en el poder han sido salpicados por múltiples denuncias de presuntos actos de corrupción y narcotráfico, en los que incluso fueron implicados el presidente saliente del país, Juan Orlando Hernández (2014-2022), y el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014). El viernes será electa una junta directiva provisional con los nuevos diputados del Parlamento, cuya próximo período se iniciará el día 25, dos días antes de que asuma la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, líder del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), que no tendrá mayoría simple en el Legislativo. Castro es la primera mujer electa presidenta del país en la historia política de Honduras, que retornó al orden constitucional en 1980, luego de casi 20 años de regímenes militares.