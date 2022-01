El papa reitera su compromiso de hacer justicia a las víctimas de abusos

Roma, 21 ene (EFE).- El papa Francisco reiteró hoy que la Iglesia prosigue con fuerza en su compromiso de hacer justicia a las víctimas de los abusos cometidos por sus miembros, según señaló durante un discurso a los participantes de la asamblea plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe. "En la lucha contra los abusos de todo tipo, la Iglesia prosigue con firmeza el compromiso de hacer justicia a las víctimas de los abusos cometidos por sus miembros, aplicando con particular atención y rigor la legislación canónica prevista”, afirmó hoy el pontífice. Y recordó que por ello recientemente se actualizaron las normas sobre los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe "con el deseo de hacer más eficaz la acción judicial". "Esto por sí solo no puede bastar para frenar los casos, pero constituye un paso necesario para restablecer la justicia, reparar el escándalo, reparar el delito", añadió. Francisco habló así después de que este jueves se publicase el informe sobre la investigación de abusos sexuales cometidos en la archidiócesis católica de Múnich y Freising, en Baviera, en el que se hablaba de al menos 497 víctimas y 173 sacerdotes y 9 diáconos involucrados en los abusos. El documento, encargado por la archidiócesis de Múnich a un equipo de abogados, también atribuye a Benedicto XVI no haber actuado al menos en cuatro casos conocidos ocurridos en la época en que era cardenal y arzobispo de esta diócesis. EFE ccg/mr/fp