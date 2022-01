EE.UU. limita algunos vuelos chinos por disputa aérea

(Bloomberg) -- El Gobierno de Estados Unidos está suspendiendo 44 vuelos de aerolíneas chinas en respuesta a las restricciones impuestas a aerolíneas estadounidenses sobre los protocolos de prueba de covid-19.

El Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT, por sus siglas en inglés) emitió el viernes restricciones contra cinco aerolíneas chinas en una disputa que se ha estado desarrollando desde que estalló la pandemia en 2020. En los últimos meses, China había suspendido vuelos de Delta Air Lines Inc., American Airlines Group Inc. y United Airlines Holdings Inc. en violación de un tratado sobre acceso de vuelos, dijo el DOT.

Las acciones de la autoridad china de aviación civil contra las tres aerolíneas “son adversas al interés público y justifican una acción correctiva proporcionada por parte del departamento”, dijo la agencia estadounidense en la orden.

