La Habana, 21 ene (EFE).- La Cancillería de Cuba informó este viernes que "todos los niños y niñas" de más de dos años del país ya han sido vacunados contra la covid-19. Cuba, uno de los países con mayor tasa de inmunización del mundo, ha llevado a cabo una campaña masiva de vacunación en toda la población a partir de los dos años con sus tres fórmulas de desarrollo nacional. "Todos los niños y niñas cubanas a partir de los dos años ya están vacunados", aseguró en Twitter el Ministerio de Relaciones Exteriores, que destacó que la campaña de vacunación infantil ha tenido "excelentes resultados". Según datos del Ministerio de Salud Pública (Minsap), el 87,5 % de la población -de 11,2 millones de habitantes- ha recibido ya la pauta completa de alguna de las tres vacunas nacionales: Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus. Además, cerca de 4,5 millones de personas en el país han recibido ya una dosis de refuerzo. Los colegios reabrieron en Cuba a lo largo de noviembre tras el parón al que forzó la pandemia, que tuvo su mayor rebrote en el país entre julio y agosto, cuando se rebasaron los 9.000 positivos diarios y se rozó el centenar de muertes al día. Según las autoridades sanitarias, las tres vacunas cubanas tienen una eficacia superior al 90 %, datos que no han sido contrastados por expertos externos independientes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha certificado estas fórmulas. El país caribeño no es parte del mecanismo Covax creado por la Organización Mundial de la Salud para que las naciones de bajos ingresos accedieran a las vacunas, ni tampoco las compró en el mercado internacional.