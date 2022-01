Concejal latino de Colorado evita cárcel tras vandalizar estatua de Colón

Denver (CO), 21 ene (EFE).- Un político y activista hispano del sur de Colorado logró mantener su nuevo puesto como concejal de la localidad de Pueblo y evitó ir a la cárcel luego de declararse culpable de haber vandalizado el año pasado la única estatua de Cristóbal Colón en el estado, un símbolo histórico que desde hace tiempo varios grupos buscan remover. Vicente Martínez Ortega, de 39 años y representante del Distrito 4 en el Concejo Municipal de Pueblo (donde nació), recibió este viernes una sentencia de 18 meses de libertad condicional y 100 horas de servicios comunitarios, y una multa de 5.000 dólares. La sentencia es resultado de un incidente ocurrido el 29 de junio de 2021 en el que, según las autoridades, Martínez habría destruido, por “razones políticas”, varias placas de la estatua de Colón. Martínez se había declarado culpable de los cargos en su contra el 7 de enero, pero el juez a cargo del caso rechazó esa declaración porque el ahora concejal pedía que se le garantizase que no sería encarcelado. El juez argumentó que le compete a él, y no al acusado, establecer la sentencia. Por eso, hace solo dos días, Martínez presentó una nueva declaración de culpabilidad, sin exigencias en cuanto a su sentencia. En esta oportunidad el juez aceptó la declaración, lo que le permitió al concejal y activista reducir sus cargos a “destrucción de propiedad municipal”, una contravención, pero no un delito. Los Estatutos de la Ciudad de Pueblo establecen que ninguna persona convicta de un delito puede ocupar cargos públicos electivos. Como consecuencia de la reducción de cargos, además de evitar un posible encarcelamiento de varios años Martínez logró mantener su cargo de concejal, que asumió apenas el 10 de enero. En noviembre de 2021, durante su cierre de campaña el día de las elecciones municipales, Martínez había calificado su situación de “superinjusta” y de “persecución política” contra su activismo. Martínez Ortega es hijo de la ya fallecida Rita Martínez, quien dedicó gran parte de su vida a galvanizar y luego dirigir el movimiento en el sur de Colorado para remover la estatua de Colón ubicada en una concurrida plaza frente a la biblioteca pública en Pueblo. Su padre, Esteban Ortega, también fue activista y dirigente del Movimiento Chicano, enfocándose en la abolición del Día de Colón y su reemplazo por el Día de los Pueblos Indígenas (lo que sucedió oficialmente en Colorado en 2020), así como en aumentar el acceso a servicios médicos para comunidades marginadas. Al asumir su puesto, Martínez Ortega declaró “Crecí haciendo activismo, pero eso lleva solo hasta ciertos resultados. Ahora es el momento de cambios políticos”, incluyendo reformas judiciales y carcelarias en Pueblo y en Colorado. La estatua de Colón en Pueblo fue erigida en 1905 por un grupo de italianos en celebración de su cultura. En 2017 comenzaron gestiones para su remoción, pero la estatua continúa en su lugar, junto con otras 149 estatuas o monumentos similares dedicados a Cristóbal Colón en otros tantos lugares de Estados Unidos, según la lista compilada por Monument Lab y la Fundación Andrew W. Mellon. Varias de esas estatuas en distintas ciudades fueron vandalizadas (decaptidadas, volteadas, pintarrajeadas) durante protestas en octubre de 2020. EFE fm/msc