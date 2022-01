Colombia inaugura el parque eólico más grande del país construido por Elecnor

Cabo de la Vela (Colombia), 21 ene (EFE).- El presidente de Colombia, Iván Duque, inauguró este viernes el Parque Eólico Guajira 1, el más grande del país, construido por la española Elecnor y situado en el Cabo de la Vela, la punta más al norte de Suramérica. Este parque eólico, que cuenta con 10 aerogeneradores y tuvo una inversión superior a los 75.000 millones de pesos (unos 18,9 millones de dólares), es el primero de un total de 16 que estarán ubicados en el departamento de La Guajira y se espera que empiece a operar comercialmente este primer trimestre del año. Duque subrayó que el Guajira 1 va en línea a las metas del país de lograr ser neutros en emisiones en carbono para 2050. "Muchos pensaban que esto era una batalla quijotesca", aseguró el mandatario, quien recordó que la primera subasta para la concesión "salió mal". Sin embargo, según Duque, "hoy hemos logrado que Colombia haya pasado de esos incipientes 28 megavatios de capacidad instalada de energías renovables que teníamos en agosto del año 2018 a tener hoy 2.800 megavatios". Al Guajira 1, que ocupa 5,5 hectáreas, le seguirán los complejos Alpha y Beta, en manos de la portuguesa EDP, que serán mucho más grandes que este primero, ya que se espera que cuente con 90 aerogeneradores que produzcan 504 megavatios de energía. LA CUNA DE LA ENERGÍA "La Guajira por muchos años pensaba que el sol no era necesariamente una bendición, que el sol al generar tanto desierto (...) terminaba afectando la capacidad productiva; otros pensaban que el viento se convertía en otro factor de adversidad", subrayó el presidente, quien incidió en que ahora eso ha cambiado. Dada la situación de La Guajira, la región más desértica del país que limita con Venezuela y el mar Caribe, se dan "velocidades del viento que representan el doble del promedio mundial", según el Gobierno, lo que permitirá una producción constante de energía y que podrá llegar a los 20 megavatios, que es lo que consumen casi 33.300 familias colombianas. La Guajira aloja a la población indígena más numerosa de Colombia, el pueblo wayúu, y es una de las zonas más pobres del país, debido a sus problemas de sequía, pero también a los numerosos proyectos extractivos que hay en el departamento. Esta zona, azotada históricamente por la desnutrición infantil y el hambre y donde la mayor parte de la población no tiene acceso a agua potable, genera el 90 % de las energías no renovables de Colombia, con plantas eólicas y paneles solares, y además cuenta con yacimientos de gas y petróleo en sus costas. En La Guajira hay más de medio centenar de parques eólicos, en manos de casi una decena de multinacionales como la española Elecnor o la italiana Enel, que se espera que produzcan 2.188 megavatios de electricidad este año. EFE ime/joc/laa (foto)(video)