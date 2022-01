Chiquis y las últimas 5 fotos que han revolucionado en Instagram

Chiquis (@chiquis) causó furor en su perfil de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 343.926 interacciones entre sus followers.

Trabajamos pero también sabemos cómo divertirnos #TeamThrive ✨ I love you guys @ominoemi @tonywonderhandsss @sirrickky @landoslays @makeupbygilly missing @richardbulltoro 🎥: @jonuelcabrera te quiero bebe! #LosOvarios #ConDiosTodo





A que no sabían que soy una chingona en el accordion 🤪 When you wanna be as good as @soyellicenciado 🪗🥺🤣👌🏼





😭😭😭 Les comparto este video inédito que describe desde hace cuanto ya éramos y seguimos siendo un equipo. Ahí me empecé a formar en la mujer que soy hoy. Thank you momma, for showing me how to work, go head first and be productive in everything. You were a tough professor, but I wouldn’t change a thing. Being your assistant and working by your side was my favorite place to be. I miss you. @jennirivera







¿Quién es Chiquis?

Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera, nació en Los Ángeles, California, el 26 de junio de 198. Es hija de la artista Jenni Rivera. Es una cantante, compositora, empresaria, escritora y celebridad estadounidense.

Chiquis comenzó su carrera artística en el 2014, al publicar su primer sencillo titulado «Paloma Blanca».​ Hizo su debut en televisión internacional durante los Premios Juventud al presentar su segundo sencillo «Esa no soy yo». Comenzó a grabar su primer álbum ese mismo año, publicando Paloma Blanca como un tributo a su madre.

Su primera aparición en televisión fue en el reality show Jenni Rivera Presents: Chiquis & Raq-C y también en I Love Jenni. En 2015, estuvo nominada a los Premios Lo Nuestro en la categoría Artista Femenina Regional del Año junto con su madre Jenni Rivera. Además, en esta entrega de premios tuvo una participación especial ya que cantó el tema «La Malquerida».