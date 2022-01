Castro sin acuerdo en su partido para elegir directivos en el Parlamento

Tegucigalpa, 21 ene (EFE).- La presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, quien asumirá el día 27, no pudo lograr un acuerdo con los diputados de su Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) para elegir este viernes a la junta directiva provisional del nuevo Parlamento de su país, y auguró una "traición". "La ausencia de los 20 diputados (de Libre) es el augurio de una traición contrarrevolucionaria al partido y al pueblo hondureño que derrotó la narcodictadura nacionalista el domingo 28 de noviembre y una traición al proyecto político de la refundación de la patria al intentar el día de mañana (hoy) imponer el plan de la elite corrupta que dirige Juan Orlando Hernández", dijo Castro en un comunicado. El mensaje de Castro se produjo después de una reunión convocada por el coordinador general de Libre, su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, y ella, a la que se esperaba que asistieran los 50 diputados que obtuvo Libre en las elecciones de noviembre de 2021. Agregó que ella y Libre han designado al diputado Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras (PSH) para la presidencia del Congreso Nacional (Parlamento), como parte de un acuerdo político con ese instituto político y el Partido Innovación y Unidad-Socialdemócrata suscrito en octubre de 2021. Ese acuerdo, que contribuyó al triunfo de Castro en las elecciones, establecía que el presidente del PSH, Salvador Nasralla, de ganar Libre la Presidencia del país, escogería al candidato para presidir el Parlamento, con lo que no han estado de acuerdo al menos 20 diputados de los 50 que ganó el partido de la presidenta. La presidenta recalcó que no admite "el incumplimiento y la traición" al voto del pueblo que la eligió de forma contundente en alianza, con 1,7 millones de papeletas en las urnas. Tampoco acepta "incumplir y traicionar el Acuerdo Bicentenario suscrito para restablecer el orden democrático y el estado constitucional en favor del pueblo, y menos aún hacer alianzas con los representantes del crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico", agregó. Además, reiteró que "no aceptará que la juramente un presidente del Congreso surgido de la traición, y que de acuerdo con la Constitución, su promesa de ley como presidenta constitucional la presentará ante un juez de la República y ante el pueblo hondureño el jueves 27 de enero", en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. La mandataria, la primera mujer en ganar la Presidencia de Honduras, enfatizó que gobernará de la mano del puebloo y luchará "sin descanso hasta alcanzar la refundación de la patria". Dijo que el pueblo "ha votado el 28 de noviembre por un cambio de gobierno y de paradigma del modelo neoliberal que han implementado para destrozar este país", y que "hoy, un grupo ensoberbecido por la ambición de poder, ha decidido dar continuidad al régimen de corrupción e impunidad que nos ha golpeado por más de una década". "Sin duda, este es un punto de inflexión y una oportunidad de que sea el pueblo quién juzgue y guíe los pasos que tendremos que procurar para que se respete su voluntad". De los 128 diputados que conforman el Parlamento, Libre obtuvo 50 en las elecciones, seguido del Partido Nacional, en el poder desde hace doce años, con 44; el Liberal, con 22; el PSH, con 10; uno la Democracia Cristiana y uno el Partido Anticorrupción. Entre los diputados de Libre que no apoyan a Luis Redondo figura Beatriz Valle, quien aduce que según lo expresado por Salvador Nasralla, si la alianza entre el partido de Xiomara Castro y el PSH no obtenía la mayoría simple de 65 diputados, entonces el pacto no se podría cumplir. Según el calendario, tras la elección, hoy, de la junta directiva provisional del Parlamento, el día 23 se instalará la directiva definitiva, que iniciará el nuevo período legislativo el 25, dos días antes de que asuma Xiomara Castro. EFE gr/pi