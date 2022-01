Bukele de El Salvador compra bitcóin ‘muy barato’ en baja

(Bloomberg) -- El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien es conocido por “comprar en baja” en medio de las ventas masivas de bitcóin, no decepcionó este viernes a los entusiastas de las criptomonedas al revelar que el país centroamericano compró más criptomonedas, en tanto que esta cayó alrededor de un 11%.

“Algunos tipos están vendiendo muy barato”, escribió en Twitter, y agregó que el país había comprado 410 bitcoines por US$15 millones.

Según los tuits de Bukele, El Salvador, que estableció que la criptomoneda fuera de curso legal junto con el dólar estadounidense a partir del 7 de septiembre, había comprado al menos 1.391 bitcoines antes del viernes.

El anuncio de Bukele fue seguido por caídas adicionales de la criptomoneda, con el bitcóin retrocediendo por debajo de los US$36.000 por primera vez desde julio en las operaciones de EE.UU. del viernes por la noche.

Nota Original:

El Salvador President Says Bitcoin ‘Really Cheap’ Amid Dip

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.