Nueva York, 21 ene (EFE).- Uno de los pocos cuadros de Sandro Botticelli que aún permanecen en manos privadas, "Cristo Varón de dolores", encabezará la subasta de arte clásico de la próxima semana de Sotheby's un año después de que otra obra del renacentista italiano alcanzara los 92 millones de dólares. "Creemos que hay solo unos cinco cuadros de Botticelli en manos privadas", contó a Efe el director del departamento de Grandes Maestros de Sotheby's en Nueva York, Christopher Apostle, que subrayó que este cuadro en particular fue pintado cuando el pintor tenía ya más de 50 años, con lo que se trata de una de sus obras más tardías. "Es una pintura introspectiva, una pintura metafísica de una persona madura que está encarando su propia mortalidad, y es lo que hace que sea tan emotiva", agregó el experto, que señaló que este cuadro está valorado en unos 40 millones de dólares. Representando a Cristo con una corona de espinas, rodeado de ataduras, con las manos cruzadas sobre el pecho y con un halo de ángeles sobrevolando su cabeza, fue realizada a fines del siglo XV o principios del XVI, y tiene un estilo sobrio y austero, alejado de la inocencia de sus obras primeras, como el célebre "Nacimiento de Venus". La pieza salió a subasta por última vez en 1963 y ha permanecido en manos privadas desde el siglo XIX, por lo que no ha podido ser ampliamente estudiada. La actual subasta ha desembocado en un descubrimiento por los expertos de Sotheby's, que han encontrado un boceto de una virgen con un niño oculto bajo la pintura del "Cristo Varón de dolores". "Es un conocimiento emocionante sobre el artista, cómo trabajaba y cómo creaba sus pinturas", dijo Apostle frente al cuadro, que desde octubre ha sido expuesto en Londres, Dubái, Los Ángeles y Hong Kong antes de su venta en Nueva York, el próximo jueves, 27 de enero. El representante de Sotheby's apuntó que hay "mucho interés" entre los coleccionistas por esta pieza de Botticelli, aunque no se aventuró a opinar si tiene posibilidades de superar los 92 millones que alcanzó "Hombre joven sujetando un medallón" hace un año. "Nunca se sabe. Hay veces que una pieza de la que nadie habla se valora en 100.000 dólares y acaba alcanzando los 5 millones", apuntó. Por primera vez, la Semana de Maestros de Sotheby's incluirá también una escultura egipcia de caliza que se estima data de entre 2350 y 2990 a. C., que se estima alcance un valor de entre 3 y 5 millones de dólares.