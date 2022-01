Biden insta al Congreso a aprobar proyecto de ley de chips

(Bloomberg) -- El presidente Joe Biden aplaudió los planes de Intel Corp. de construir una nueva planta de semiconductores en Ohio e instó al Congreso a aprobar una legislación represada que proporcionaría US$52.000 millones para investigación y fabricación de chips en Estados Unidos en medio de la escasez mundial.

“Quiero que otras ciudades y estados puedan hacer anuncios como el que se está haciendo aquí hoy”, dijo Biden el viernes en la Casa Blanca, acompañado del director ejecutivo de Intel, Pat Gelsinger. “Y es por eso que quiero que el Congreso apruebe este proyecto de ley de inmediato y lo lleve a mi escritorio”.

La Administración Biden ha estado presionando para traer más fabricación de chips a EE.UU. y aliviar la escasez que se deriva del aumento de la demanda y los problemas en la cadena de suministro relacionados con la pandemia. Pero ha habido pocos resultados tangibles.

La falta de chips ha provocado retrasos en la producción de ítems electrónicos de consumo y automóviles, y ha dado lugar a licencias. El precio de los autos usados, en gran parte debido a la escasez de chips, sigue siendo un componente de la creciente inflación.

Los comentarios de Biden se produjeron después de que Intel dijera el viernes que planea invertir US$20.000 millones en un centro de fabricación de chips en las afueras de Columbus, Ohio, que la compañía espera que crezca hasta convertirse en la planta de fabricación de silicio más grande del mundo. Se espera que la planta esté operativa en 2025.

“La mayoría de los semiconductores de hoy se obtienen en el extranjero”, dijo Gelsinger en la Casa Blanca. “Como país, no podemos depender únicamente de las importaciones para una tecnología tan esencial. Y la única forma de abordar este riesgo económico y de seguridad es aumentando nuestra capacidad nacional de fabricación de semiconductores”.

A pesar de que Biden ha recibido el impacto de todos los problemas más amplios de la cadena de suministro en toda la economía, ha tardado en presionar para que se apruebe una legislación que incluya la financiación de chips. Biden y otros funcionarios, incluida la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, han señalado la necesidad general de impulsar la producción interna.

Biden y su Administración han tenido pocas opciones para ayudar a aliviar la escasez de suministro. Ninguna de las nuevas instalaciones anunciadas el año pasado resolverá el problema en el corto o mediano plazo, y los analistas prevén que la escasez actual se prolongará hasta el próximo año.

Samsung Electronics Co. y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. también están ampliando sus inversiones en EE.UU. Las empresas esperan construir las nuevas fábricas con fondos de la legislación que se ha estancado en la Cámara, conocida como la Ley CHIPS.

La legislación, que incluye el dinero para chips, fue aprobada por el Senado con apoyo bipartidista en junio pasado. Nancy Pelosi dijo que la Cámara está preparada para anunciar su propia versión del proyecto de ley y pronto comenzará el proceso de conciliación de cualquier diferencia con la propuesta del Senado.

Nota Original:

Biden Urges Congress to Pass Chips Bill Amid Global Shortage

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.