Berrettini se lleva una épica batalla contra Alcaraz y pasa a octavos

Melbourne (Australia), 21 ene (EFE).- El italiano Matteo Berrettini (7) se llevó una batalla épica ante el español Carlos Alcaraz y se clasificó para los octavos de final del Abierto de Australia al imponerse por un apretado 6-2, 7-6(3), 4-6, 2-6 y 7-6(5) en un choque que alcanzó las cuatro horas y diez minutos. “Con su edad ni siquiera tenía puntos ATP, es increíble y me gustaría darle la enhorabuena”, comentó Berrettini sobre su rival tras alcanzar una cuarta ronda en la que se enfrentará al español Pablo Carreño (19) o al estadounidense Sebastian Korda. El murciano tardó en encontrar el ritmo y se vio intimidado por un furioso Berrettini que estuvo más efectivo en los momentos trascendentes. Sin embargo, el joven español no quería despedirse con su tímida propuesta inicial y mejoró su tenis en un tercer set en el que cometió únicamente cuatro errores no forzados que contrastaron con los 10 y los 12 de las dos primeras mangas. El público llevó en volandas al murciano, que se sumó a la fiesta tras pedir en numerosas ocasiones el aliento de unos australianos entusiasmados con las virtudes del español. Alcaraz acabó de ganarse el cariño de los espectadores con un buen gesto de deportividad, al recoger la raqueta de su rival y llevársela a su lado después de que este tropezara y quedara tendido sobre la pista. El transalpino se recuperó del percance y blindó su servicio, lo mismo que Alcaraz, por lo que el partido hizo honor a su condición de épica batalla y se decidió en un juego de desempate a diez puntos que acabaría cayendo del lado del romano por su efectividad con el primer servicio. La ovación de la Rod Laver Arena al joven español fue ensordecedora, a pesar de la reducción del público como medida anti covid, y el murciano respondió con la palma levantada como gesto de agradecimiento después de darse a conocer en un nuevo gran escenario. Por su parte, Berrettini se convirtió en el tercer italiano en acceder a la ronda de octavos de final en competición ’slam’ y se sumó a sus compatriotas Fabio Fognini y Adriano Panatta. EFE jcs

