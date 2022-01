Argentina agradece a México su apoyo en la negociación con el FMI

Buenos Aires, 21 ene (EFE).- El presidente argentino, Alberto Fernández, agradeció este viernes a su par de México, Andrés Manuel López Obrador, por "su firme decisión de apoyar la negociación de Argentina" con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según publicó en su cuenta de Twitter. Argentina negocia contra reloj con el FMI un acuerdo de facilidades extendidas para refinanciar las deudas contraídas a partir del acuerdo de auxilio financiero firmado en 2018 entre el organismo y el entonces Gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019), que a diciembre pasado ascendían a 40.952 millones de dólares. "Como bien ha dicho mi querido y respetado presidente de México, el FMI debe asumir la responsabilidad que tuvo al otorgar ese crédito récord al gobierno de Mauricio Macri con el fin de beneficiar a un gobierno en un momento electoral", afirmó Fernández en sus redes sociales. El mandatario argentino agregó que como afirma López Obrador, "es necesario que el FMI actúe con honestidad y ética, y no le exija al pueblo argentino mayores esfuerzos a los muchos que ya viene haciendo". López Obrador llamó este viernes en rueda de prensa al FMI a que le dé "un trato justo a la Argentina", que asuma "su responsabilidad en el endeudamiento excesivo" del país suramericano y que no quiera "ponerles condiciones que van a empobrecer más al pueblo argentino y debilitar por completo al gobierno argentino". El mexicano señaló que el FMI prestó dinero a la Argentina y le "hicieron agravar la crisis económica y financiera" y ahora "les están imponiendo condiciones completamente injustas". La incertidumbre sobre si Argentina logrará cerrar un acuerdo con el FMI antes de marzo próximo se elevó luego de que el Gobierno de Fernández admitiera que mantiene diferencias con el organismo multilateral sobre el sendero fiscal, ya que pretende comprometerse en un programa que le permita continuar con la reactivación económica y alcanzar el equilibrio fiscal primario en 2027. Según el acuerdo de 2018, Argentina debería pagar al organismo, entre capital e intereses, 19.020 millones de dólares este año, 19.270 millones en 2023 y 4.856 millones en 2024, unos vencimientos que el Gobierno del peronista Alberto Fernández ya ha dicho que el país, que atraviesa desequilibrios macroeconómicos, no está en condiciones de afrontar. Los compromisos más voluminosos de este año empiezan a operar en marzo, cuando Argentina debería pagar 2.838 millones de dólares, metiendo aún más presión sobre el bajo nivel de reservas monetarias netas del país.