Redacción deportes, 21 ene (EFE).- El griego Giannis Antetokounmpo, dos veces MVP de la NBA, será el principal reclamo del ‘NBA Saturdays’ que enfrenta, en la madrugada del sábado al domingo (1:00 horas CET, -1 GMT) a los Milwaukee Bucks (28-19), actuales campeones, frente a unos Sacramento Kings (18-29) que continúan sin dar el salto en un proyecto que podría sufrir cambios de aquí al cierre de traspasos. Esta iniciativa de la liga de baloncesto norteamericana, que incluye también los ‘NBA Sundays’, consiste en emitir partidos en horario de máxima audiencia europea para acercarse a los aficionados del Viejo Continente. Para esta temporada están programados 48 encuentros. Y en esta ocasión, un europeo como Antetokounmpo será el principal protagonista. Los campeones de la NBA aún no han puesto la directa esta temporada. La tranquilidad de verse con el anillo y las continuas lesiones -el pívot Brook López sigue de baja- les han hecho tomarse las cosas con calma. El base Jrue Holiday volvió tras quince días fuera, en la victoria contra los Grizzlies, y acompañará a Giannis y el escolta Khris Middleton en un encuentro contra los Kings del que, además siendo en casa, deberían salir victoriosos. Y es que la franquicia de la capital de California sigue estancada. Quince temporadas sin entrar en 'playoffs' y van camino de sumar una más, ya que ocupan la undécima posición del Oeste con solo 18 victorias, situándose a partido y medio de la última plaza que da acceso al 'play-in' y que tiene Portland Trail Blazers. El 21 de noviembre de 2021 se acabó la paciencia con el entrador jefe Luke Walton, pero el interino, Alvin Gentry, no ha mejorado la situación. Y tampoco parece tener mucho empeño a sus 67 años de liderar a una plantilla joven que no consigue unirse y entenderse sobre la cancha. “Si alguien me necesita, estaré en casa bebiendo. Estoy abierto a sugerencias si alguien tiene alguna idea de qué hacer porque lo intentamos todo en el tercer cuarto”, comentó en rueda de prensa hace tres semanas cuando los Mavericks se presentaron en su cancha con diez ausencias y les ganaron. Una deriva personificada en un De’Aaron Fox, el base al que firmaron un contrato máximo de 167 millones de dólares por cinco temporadas. Por su estilo de juego, necesita tener el balón en sus manos. Pero los Kings eligieron en los dos últimos Draft a dos jugadores exteriores - Tyrese Haliburton y Davion Mitchell- y su importancia en el juego ha disminuido. Fox promedia un 27.6 por 100 de USO -la estadística que mide lo que participa un jugador en ataque-, cuando en las dos últimas temporadas estaba en 30.4 y 29.0. El jugador llamado a liderar la franquicia, tiene meno tiempo el balón en sus manos; y los Kings siguen perdidos antes de visitar a los campeones. El partido que se disputará en el Fiserv Forum de Milwaukee (Wisconsin) comenzará a las 01:00 horas CET y se podrá ver en directo a través de la plataforma NBA League Pass, donde se pueden seguir todos los encuentros de la temporada.