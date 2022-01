Aislinn Derbez y las últimas 5 fotos que han arrasado en Instagram

Aislinn Derbez (@aislinnderbez) realizó en su popular cuenta de Instagram en las últimas horas. Los 5 posts de historias y fotografías, consiguieron más de 1.186.806 interacciones entre sus seguidores.

Aislinn González Derbez nació el 18 de marzo de 1987 en la Ciudad de México. Hija del actor y comediante Eugenio Derbez y de Gabriela Michel, Aislinn se desempeña como actriz y modelo.

Estudió la carrera de Artes Visuales en la School of Visual Arts al mismo tiempo que estudiaba actuación en el Actors Studio de Nueva York (2005-2009): allá interpretó varios papeles en cortometrajes y actuó en la obra de teatro Happy Hour. Comenzó su carrera artística como modelo a los 15 años.

Su carrera actoral inició cuando regresó a vivir a la Ciudad de México en el 2009 y tomó relevancia por sus primeras participaciones en largometrajes como Te presento a Laura (2010) dirigida por Fernando Noriega y El atentado (2010) de Jorge Fons.

Durante su corta carrera cinematográfica ha conseguido cinco papeles protagónicos en cine, los cuales fueron estrenadas en el 2012, como: El cielo en tu mirada (2012) de Pitipol Ybarra; Abolición de la propiedad (2012) de Jesús Magaña por la cual fue nominada como "Mejor Actriz" en el FICG; Yerbamala (2012) de Javier Solar; Musth (2013) de Mauricio T. Valle; y una película chilena, Tierra de sangre (2013).

También participó como protagonista en cinco series de Televisión dentro y fuera de México: en la serie para Canal Once Los Minondo (2011); en la serie de MTV Niñas mal (2011); en la serie colombiana La promesa (2012). También actuó en la serie de Televisa Ellas son.. la alegría del hogar (2010); y en la serie de Pedro Torres Mujeres asesinas (2011) en el capítulo «Marta, manipuladora» junto con la actriz Lorena Meritano.

En teatro ha actuado en la obra No sé si cortarme las venas o dejármelas largas (2011) escrita y dirigida por Manolo Caro.​ También participó varias veces en los programas de Eugenio Derbez Al derecho y al Derbez, XHDRBZ y Derbez en cuando.

Ha participado en videos musicales como «Estuve» y «Se me va la voz» de Alejandro Fernández, «Sólo déjate amar» de Kalimba. En 2008, actúa en la serie-web Colinas, actuando e interpretando a 'Leah', después hizo otra serie-web llamada Sweet & Spicy (2008).

González Derbez, quien también es hermana de Vadhir Derbez, José Eduardo Derbez y Aitana Derbez, se casó en 2016 con el actor estadounidense Mauricio Ochmann, con quien tuvo una hija en 2018 a la que llamaron Kailani. En marzo del 2020 la pareja anunció que ponía fin a su matrimonio.

Durante la filmación del reality De Viaje con los Derbez se vio a la pareja protagonizar una discusión, aunque más tarde confesó que fue el equipo de producción la que los obligó a fingir la pelea, no obstante, desde ese entonces se decía que la relación entre ambos ya no andaba bien y una pelea que sí fue real fue omitida del show.

Según la hija del comediante, la razón detrás de su divorcio era la incompatibilidad de ideas, no obstante,ambos aún continúan con una relación de afecto y respeto, sobre todo por el bienestar de su hija.

Actualmente Mauricio Ochmann se encuentra en una relación con Paulina Burrola, mientras que Aislinn Derbez hace lo propio con el influencer Jonathan Kubben; su relación es pública desde fines del 2021 aunque desde abril de ese año ya habían surgido rumores de un noviazgo.