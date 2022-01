Agenda informativa América de texto para el viernes 21 de enero de 2022

LATINOAMÉRICA - América Latina está avanzando en la inclusión política de las mujeres, y pese a que algunos países marcan retrocesos, el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, dio ejemplo de paridad de género en su gabinete ministerial. (foto)(video) ESTADOS UNIDOS - El secretario general de la ONU, António Guterres, presenta sus prioridades para un año 2022 marcado por la pandemia de la covid-19, la crisis climática y las crecientes tensiones entre las grandes potencias. - Wall Street se encamina a cerrar en negativo su tercera semana consecutiva del año, marcada por una gran volatilidad y en la que el índice Nasdaq ha perdido más de un 10 %. - El movimiento antiabortista saca pecho en su marcha anual en Washington, mientras las feministas se organizan ante la perspectiva de que el Tribunal Supremo pueda derogar, este año, la decisión que en 1973 garantizó el derecho a interrumpir el embarazo en el país. (foto) (video) - United Launch Alliance lanzará este viernes desde Cabo Cañaveral una nueva versión de su cohete Atlas V, que pondrá en órbita dos satélites militares. (foto) - El actor mexicano Alfonso "Poncho" Herrera regresa a Netflix como el principal antagonista en la temporada final de la serie "Ozark". (foto) MÉXICO - Los 1.004 feminicidios registrados en 2021, un 2,66 % más que en 2020, reflejan la acuciante violencia machista en un país criticado por no atender la inseguridad que padecen las mujeres. (foto)(video) - La secretaria de Energía estadounidense, Jennifer Granholm, cierra su visita a México con su participación en un foro con varias mujeres del gabinete de Andrés Manuel López Obrador y una rueda de prensa. (foto)(video). - Crónica sobre la llamada Célula Covid-19, que recorre las calles del municipio mexicano de Ecatepec para impulsar el uso, ahora obligatorio, del cubrebocas en esta urbe. (foto)(video) - El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que EE.UU. entiende el trasfondo de la reforma energética. (foto)(video) - López Obrador celebra la compra de la refinería Deer Park por parte de Pemex. (foto)(video) - Protesta en un penal mexicano donde apareció un bebé muerto. (foto)(video) - La directora mexicana María Sojob persigue un cine sin fórmulas y con rebeldía. (foto)(video) - Leonardo Schwebel, el periodista que se ha hecho viral por sus duras críticas contra los antivacunas. (foto)(video) - Seguimiento al cierre semanal del peso. CHILE - El presidente electo, Gabriel Boric, presenta su futuro gabinete, que se espera que sea paritario, intergeneracional y con independientes, aunque no han trascendido nombres. (foto)(video) - Una radiografía de los 24 ministros que conformarán el futuro gabinete del izquierdista Gabriel Boric, el presidente electo más joven de la historia chilena y del continente americano en la actualidad. ARGENTINA - Crónica sobre cómo a diez años de que se sancionara una ley de identidad de género que contempla la inclusión de los tratamientos en el sistema de salud, el acceso sigue siendo muchas veces frustrante. - El plástico es el contaminante más abundante en las playas de la costa bonaerense, mayor polo de atracción turística del verano, lo que pone en alerta a las organizaciones ambientales por el efecto en la conservación y bienestar de algunas de las especies marinas. (video) URUGUAY - Mientras Montevideo celebró su Desfile Inaugural del Carnaval y se prepara para el menos tradicional de las Escuelas de Samba, varios departamentos (provincias) del país han postergado su celebración por el aumento de casos de covid-19. BOLIVIA - Entrevista al expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) que insta a los Gobiernos de su país y de Perú a hacer las inversiones pendientes para el aprovechamiento efectivo del puerto peruano de Ilo. (foto) PERÚ - Crónica sobre la gestación subrogada que no está ni permitida ni prohibida, lo que deja a esta práctica en un limbo legal complejo que no está cerca de aclararse. (foto) (video) VENEZUELA - El país avanza en el proceso de vacunación contra la covid-19 con la aplicación de una tercera dosis ante la aparición de la variante ómicron, mientras crecen las denuncias de incumplimiento del cronograma. (foto)(video) ECUADOR - El Banco Europeo de Inversiones (BEI) suscribe un préstamo por 100 millones de dólares para mejoras de abastecimiento de agua en diversas localidades de Ecuador, que beneficiará a alrededor de 500.000 personas. - Análisis sobre la condena de más de tres años de cárcel impuesta a un policía por matar a dos delincuentes durante un asalto, que ha generado una polémica generalizada y desentierra el debate de cómo garantizar la seguridad en un ambiente de creciente delincuencia. - Prosigue por tercer día la audiencia de juicio del informático sueco Ola Bini, amigo de Julian Assange y quien está acusado de presunto acceso ilegal a sistemas informáticos. COLOMBIA - Defensa del Estado colombiano pide a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrir un caso por los daños ambientales causados por las FARC. - Entrega del proyecto de un parque eólico en La Guajira. (foto) EL SALVADOR - La beatificación del padre jesuita Rutilio Grande, asesinado en 1977 por los escuadrones de la muerte, representa un reconocimiento a los cientos de catequistas que fueron "desaparecidos y masacrados", dijo a Efe Alexander Torres, un seguidor de la labor del cura salvadoreño. (foto)(video) - Nota previa de la beatificación del sacerdote salvadoreño Rutilio Grande, del italiano Cosme Spessotto y dos laicos, todos asesinados por escuadrones de la muerte. (foto) HONDURAS - El Parlamento elige a la junta directiva provisional, para lo que se necesitan al menos 65 de los 128 diputados que conforman el poder Legislativo. - Seguimiento al juicio contra los exfuncionarios acusados por fraude y violación al deber de los funcionarios por la compra de siete hospitales móviles a una empresa de Turquía para atender la pandemia. PANAMÁ - La variante ómicron ha disparado los casos de la covid-19 en Centroamérica, donde se multiplican las filas de personas en busca de diagnóstico en países como El Salvador o Panamá. (foto)(video) NICARAGUA - El denominado Mecanismo para el Reconocimiento de Presos Políticos actualiza su informe sobre opositores encarcelados en Nicaragua. DEPORTES Uruguay.- El seleccionador de fútbol, Diego Alonso, da su lista de convocados para la doble fecha de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022, en la que la Celeste viaja a Paraguay y recibe días después a Venezuela. Honduras.- Previa de la segunda jornada del torneo Clausura. Guatemala.- Previo de la segunda jornada del torneo Clausura 2022 del fútbol. Costa Rica.- El seleccionador de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, brinda la lista de convocados para los partidos contra Panamá, México y Jamaica, correspondientes a la eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022. (video) Argentina. -Boca Juniors y Colo Colo se enfrentan en un partido amistoso. Colombia. Caimanes de Barranquilla representará al país en la Serie del Caribe.