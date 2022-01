Madrid, 20 ene (EFE).- Gonzalo Verdú, futbolista del Elche, explicó este jueves que la acción previa al gol anulado en los instantes finales del partido de los octavos de final de la Copa del Rey contra el Real Madrid "es un forcejeo con Lucas Vázquez", el árbitro "deja seguir y luego pita falta", aunque apuntó que su conjunto pudo hacer "las cosas mejor para poder ganar" y resaltó su "orgullo" por el encuentro disputado por su equipo. "Un forcejeo que voy con Lucas Vázquez, la deja seguir y luego pita falta. Nos está costando un poco aguantar este tipo de cosas. Son muchos partidos. No hablar del árbitro. Hemos podido hacer las cosas mejor nosotros para poder ganar y no ha sido así", dijo en declaraciones a 'DAZN' al término del choque en el estadio Martínez Valero. "Que te remonten un gol en tan poco tiempo... Teníamos cerca el pase, nos vamos jodidos por eso, pero llenos de orgullo del partido con toda esta gente, sin ni una entrada sin vender. Nos ha faltado cerrar esa victoria y el pase, pero teníamos delante al Madrid y no ha podido ser", expuso. "Con uno más tenemos que gestionar mejor esos últimos minutos. Podíamos haber tenido un poco más el balón para evitar los ataques del Madrid, pero el Madrid tiene un equipazo. Tenemos que corregir cosas. Me quedo con el trabajo de todo el equipo y muy orgullosos", añadió Verdú, que apuntó que su equipo saca "muchas cosas positivas" y se centra en la Liga: "Es nuestra competición, es lo que nos va a dar la vida. Esto era una ilusión". EFE id/jl