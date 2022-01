Miami, 20 ene (EFE).- Los "sonidos y sabores" de las tradiciones latinoamericanas y caribeñas se darán cita este viernes con toques de tambores en el espacio Little Havana Social Club, del centro cultural Koubek Center de Miami (Florida, EE.UU.), para "canalizar el espíritu del barrio", según su directora artística, Melissa Messulam. El programa, que cuenta con la participación de grupos locales con miembros provenientes de Costa de Marfil, Cuba, Haití, Venezuela y Uruguay, es "un viaje por las Américas" para celebrar sus tradiciones musicales y la danza con raíces africanas, desde el Caribe hasta el Río de la Plata. "La idea del Social Club es recrear el concepto de una verbena, de una fiesta de barrio o de calle para la comunidad", dijo hoy a Efe Messulam, a cargo del programa artístico del Koubek Center, una institución de la universidad Miami Dade College (MDC), ubicada en La Pequeña Habana de Miami. La coordinadora y responsable del programa subraya que uno de los ejes del evento son los tambores, "protagonistas de sonidos emblemáticos del Caribe y África, que es la línea común cuando hablamos de percusión". "En Cuba y Haití, el yoruba (religión y lenguaje proveniente del oeste africano) es el denominador común y se suele ver la percusión y los rituales en ceremonias religiosas; mientras que en Venezuela no tiene tanta connotación religiosa, es muy alegre y festiva, aunque tienen la misma raíz", señala. En ese contexto, aunque "Haití no es latino", agrega, "es un país caribeño y queríamos celebrar la comunidad haitiana de Miami, que es bien contundente". En Uruguay, sin embargo, "está el candombe, que no es lo primero que nos viene a la mente" cuando hablamos de África, "por eso una de las partes más bonitas de este programa es celebrar el multiculturalismo", detalla. Entre los artistas destacados se encuentra el grupo cubano Yorube Roots, que presenta un trío de batá, los tambores utilizados en la música ritual de la Regla de Ocha, la religión afrocubana conocida comúnmente como "santería". También participa el grupo haitiano Djawento Ontogi & Co., que en su trabajo musical pone de relieve la influencia esencial de la percusión de África occidental en ritmos tradicionales haitianos como el Yanvalou, Djoumba, Petwo, Tara y Kongo. Por su parte, Son Mandinga, grupo formado por los hermanos Andrés y Guillermo Schloeter, celebra la música de raíz africana de su pueblo natal, Aragua, en la costa centro-norte de Venezuela. Los acompaña la bailarina de danza folklórica venezolana Grace Salamanca, adelanta un comunicado del Koubek Center. Tocando Candombe, un grupo de 12 músicos fundado en Miami en 2014, interpretará el género candombe, la "irresistible música y danza callejera" surgida en Uruguay entre los descendientes de esclavos africanos liberados. La formación cuenta con ocho percusionistas que tocan tres tambores de diferentes tamaños, cada uno con un papel específico, y cuatro bailarines. Por último, el evento suma a Djian Tié, un conjunto de percusión y danza de Costa de Marfil dirigido por el coreógrafo y tamborero de igual nombre residente en Orlando (centro de Florida). "Me hubiese encantado de incluir más países, representando muchas culturas, estilos de percusión diferentes" que a la vez ofrecen a Miami un toque contemporáneo, lamenta Messulam. Resaltó que una de las partes más interesantes del programa es "celebrar el multiculturalismo", por eso, aseveró, escogieron "celebrar el tambor, un instrumento icónico que forma parte de la trabajo musical de los grupos de Miami". En junio de 2021, la propia Messulam ideó el espectáculo "Women of de Caribbean" para "reabrir" el centro tras un año trabajando "online" por la pandemia. EFE jip/emi/eat