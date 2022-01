Savic y Giménez, diez partidos después

Madrid, 20 ene (EFE).- Desde hace diez partidos, Diego Simeone aguardaba a sus dos centrales de más confianza juntos, a Stefan Savic y José María Giménez, indisponibles por lesión los dos a la vez para armar el once del Atlético de Madrid desde la victoria por 1-4 contra el Cádiz en el estadio Nuevo Mirandilla, en una secuencia de diez encuentros con seis derrotas, un empate y nada más tres victorias, entre los insistentes fallos defensivos. "Y esperar que se recuperen los centrales que nos están faltando en estos momentos y con mucha necesidad", decía el técnico el pasado 22 de diciembre, después de caer por 2-1 en Granada en un choque en el que mereció más, al menos el empate, quizá la victoria, pero que perdió por errores puntuales en su retaguardia, mientras el entrenador manifestaba públicamente un anhelo que, por fin, ya es una realidad para este sábado ante el Valencia en el estadio Wanda Metropolitano. No parece el único remedio, ni tampoco infalible, porque el Atlético también ha perdido con ambos sobre el terreno, aunque sólo en una ocasión esta temporada (el 0-1 con el Milan en la Liga de Campeones en el Wanda Metropolitano), y porque el equipo transita últimamente por la nada, incapaz de ganar más de dos partidos seguidos en todo este ejercicio y con una vulnerabilidad inusual en un bloque dirigido por Diego Simeone. Pero sí son los dos centrales más titulares de todos del Atlético, además en un momento como el actual, en el que Felipe Monteiro, Mario Hermoso o la reubicación de Geoffrey Kondogbia han disparado las dudas atrás, con errores notorios e insistentes; el último el pasado miércoles contra la Real Sociedad en los octavos de final de la Copa del Rey, cuando el central brasileño perdió un balón como último hombre que significó el 2-0 en contra. Savic regresa después de nueve partidos de baja por una lesión muscular, sufrida en los primeros minutos del duelo del pasado 2 de diciembre frente al Mallorca, que su equipo perdió luego por 1-2 y que lanzó la peor racha de derrotas en la Liga de la era Simeone, con cuatro consecutivas, porque después cayó ante el Real Madrid (2-0), el Sevilla (2-1) y el Granada (2-1), todas sin él y sin Giménez disponibles para el entrenador argentino. El central uruguayo, a la vez, vuelve después de cumplir un partido de sanción este miércoles ante la Real Sociedad por su expulsión de hace una semana en los instantes finales de la derrota por 1-2 contra el Athletic Club en la semifinal de la Supercopa de España disputada en Arabia Saudí. Aquel día, con Mario Hermoso y Sime Vrsaljko a su lado en la estructura de tres centrales, el equipo también cayó en dos jugadas a balón parado. Desde la contractura que sufrió en la citada victoria por 1-4 en Cádiz, la última vez que formaron juntos en defensa Savic y Giménez, el central uruguayo sólo ha jugado tres encuentros: las victorias contra el Rayo Vallecano (2-0), en un 4-4-2 junto Mario Hermoso, y el Rayo Majadahonda (0-5), en otro 4-4-2 junto a Felipe Monteiro, además de la derrota 1-2 frente al Athletic. En la víspera de ese duelo, Simeone fue preguntado por él. "Nos ha tocado ganar sin el mejor José (Giménez) y sin Luis (Suárez). Hablando de los dos, por su jerarquía, estando ellos en un gran nivel el equipo tiene una fortaleza en las dos áreas, pero Giménez necesita del equipo para defender bien y Luis necesita del equipo para tener la contundencia que nos ha habituado el año pasado", dijo el preparador argentino. "Siempre creemos que el partido se valora con respecto al equipo. No valoramos la parte sola defensiva. Es un equilibrio entre todos. Cuando formamos una plantilla nos imaginamos que pueden suceder cosas para tener reemplazos en consecuencia de lo que pueda suceder (en referencia a las lesiones en la parte defensiva)", apuntó entonces Simeone. Ahora dispone de nuevo de los dos centrales, previsiblemente titulares en el partido de este sábado contra el Valencia en el Wanda Metropolitano; una prueba de fuego para el Atlético, para Simeone y para la defensa. EFE id/jl