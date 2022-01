Moscú, 20 ene (EFE).- Rusia pidió hoy poner fin a la "campaña antirrusa" de especulaciones sobre un ataque ruso a Ucrania, que denunció como una tapadera utilizada por Occidente para lanzar provocaciones propias, incluso militares. "El objetivo de esta campaña es crear una tapadera informativa para preparar provocaciones de envergadura, incluidas de carácter militar, que pueden tener consecuencias trágicas para la seguridad regional y global", afirmó en su rueda de prensa semanal la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajarova. Los temores de Moscú se ven confirmados, según dijo, por las últimas noticias sobre el envío de armas de países occidentales a Ucrania, aunque éstas tienen carácter defensiva. "Desde hace varios días Gran Bretaña envía armamento a Ucrania en aviones de transporte militar de sus Fuerzas Aéreas. Ya es completamente evidente que se han realizado no menos de seis vuelos y cada avión puede transportar hasta 77,5 toneladas de carga, es decir, en torno a 460 toneladas de armamento", dijo Zajárova. La diplomática rusa agregó que solo en los últimos meses Estados Unidos ha enviado a Ucrania 30 sistemas antitanque Javelin y 180 misiles para estos, y que según informaciones de prensa planea proporcionar próximamente al Gobierno de Kiev armamentos por un valor de 30 millones de dólares. Canadá ha dicho que evalúa enviar armas defensivas al Gobierno ucraniano y el portal estadounidense "Politico" informa hoy de que el Departamento de Estado de EEUU ha autorizado a los aliados bálticos de la OTAN Estonia, Lituania y Letonia a transferir "armas letales de fabricación estadounidense", como misiles antiblindaje y tierra-aire, a Ucrania. "En Ucrania ven esta ayuda como una carta blanca para llevar a cabo una operación militar en el Donbás", subrayó Zajárova, para añadir que las fuerzas armadas ucranianas "no cesan sus ataques contra la población civil (rusoparlante) del este del país", "Instamos a los países occidentales a parar la agresiva campaña de información antirrusa, parar la militarización de Ucrania y de arrastrarlo a la OTAN. En su lugar, debería haber esfuerzos directos para alentar al régimen de Kiev a cumplir con los Acuerdos de Minsk (para la paz en el Donbás) y otras obligaciones internacionales", dijo. El presidente de EEUU, Joe Biden, advirtió este miércoles que "será un desastre para Rusia" si finalmente decide invadir Ucrania y reiteró sus amenazas de fuertes sanciones económicas. El mensaje del mandatario estadounidense a su homólogo ruso, Vladímir Putin, fue contundente: "No ha visto nunca sanciones como las que he prometido que se impondrán si se mueve" hacia Ucrania, apuntó Biden en una rueda de prensa con motivo del primer aniversario de su llegada al poder, que se cumple hoy, jueves.