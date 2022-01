Rodríguez, bronce con México, cree que jugar con Cruz Azul lo acerca a Europa

México, 20 ene (EFE).- El centrocampista Carlos Rodríguez, quien ganó con México la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aseguró este jueves que jugar con el Cruz Azul lo acerca a cumplir su sueño de emigrar al fútbol europeo. "Tengo la ilusión de competir en Europa y el venir al Cruz Azul me facilita la puerta de salida hacia allá, eso fue importante para que se diera mi fichaje", explicó. 'Charly' Rodríguez es una de las figuras de la selección olímpica mexicana de Tokio que en vez de firmar por un cuadro europeo se mantuvieron en México con un nuevo equipo. Otros compañeros de Rodríguez que siguieron en la Liga de su país son Sebastián Córdova y Jesús Angulo, contratados por Tigres UANL, y Luis Romo, por el Monterrey. Sin embargo, Rodríguez afirmó que no ve como un retroceso en las carreras de estos jóvenes futbolistas el mantenerse en su país en vez de dar el salto a las mejores Ligas del mundo. "Para que se dé nuestra salida a Europa no sólo se tiene que resolver una cosa. Sino es el momento que vives como jugador, que la institución interesada apueste por ti. Yo sé que habrá más opciones, pero debemos mostrar nuestro nivel, rindiendo alto", añadió. Rodríguez señaló que 2022 es un año importante en su carrera ya que debe luchar para mantenerse como hasta ahora en la mira del argentino Gerardo Martino, seleccionador de México, para ayudar al 'Tri' a clasificar al Mundial Catar 2022. "Va a ser un año bonito porque en el club lucharemos por la Liga y Liga de Campeones de la Concacaf, con la selección por las eliminatorias al Mundial. Estoy consciente, debo seguir mejorando, dando todo por el club porque es aquí donde uno se gana los llamados a la selección y vivir este trayecto hacia un Mundial sabiendo que esta puede ser la puerta de ir a Europa", expresó. El centrocampista ha tenido un buen inicio en el torneo Clausura 2022 con el Cruz Azul al anotar un gol en cada una de las primeras dos jornadas. 'Charly' Rodríguez y el Cruz Azul regresarán a la actividad cuando visiten este sábado en la tercera jornada al Monterrey, el antiguo equipo del medallista olímpico. EFE rcg/gb/car