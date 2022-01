Ranking Apple en Argentina: top 10 de los pódcast con más reproducciones de hoy jueves, 20 de enero

¿Para qué perder tu tiempo navegando por horas en Apple cuando el servicio de streaming ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de su lista con los pódcast más escuchados en Argentina, que clasifica los títulos según quién está escuchando qué en este momento. Sigue desplazándote para obtener más detalles.

1. TED en Español

¿Cuál es la relación entre el amor y las matemáticas? ¿Cómo construye su identidad un inmigrante? ¿Nos reemplazará la inteligencia artificial en nuestros trabajos? ¿Pueden los emprendedores mejorar la educación y la salud de todos? En el podcast de TED en Español te invitamos a hacernos este tipo de preguntas, a escuchar ideas provocadoras y a desarrollar nuevas maneras de pensar. Cada semana escucharemos una charla TED de los principales líderes y creadores del mundo. Con la guía de Gerry Garbulsky, el curador de TED en Español, exploramos el universo de ideas en nuestro idioma.

2. Curiosidades de la Historia National Geographic

Roma, Egipto, Grecia.. Conoce alguno de los momentos más interesantes de la historia de la mano de nuestros amenos podcasts en los que relatamos algunos curiosos episodios históricos.

3. Venganzas del Pasado

Todos los programas de "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina en MP3.

4. Anfibia Originales

Los podcast originales de AnfibiaPodcast. #TodoEsFake, #ElDeseoDePandora, #BatallaCultural, #Poliamor, #GenteQueSí. Los demás podcasts anfibios tienen canales independientes :)

5. Mujeres de la PM

Ya las conoces, pero esta vez ellas regresan más locas que nunca. Katia, Almendra, Gianella y Rebeca se juntan para conversar sobre distintos temas con su estilo único: disparatadas, locas y sinceras.

6. ¿Por qué no te habré hecho caso? con Santiago Siri y Hernán Zin

¿Todavía tratando de entender qué son y cómo funcionan las criptomonedas? Pues este es tu podcast. De la mano del gran Santi Siri, uno de los mayores expertos en el tema, cada semana nos sumergimos en esta tecnología que promete cambiar nuestras vidas para siempre. Y lo hacemos de manera didáctica y con humor. ¿Se puede pedir más? Pues sí, este podcast incluye recreaciones históricas, análisis técnicos y noticias de última hora. Todo sobre las criptos, las blockchains, los metaversos y las NFTs, para que ahora sí, lo entiendas. Una producción de POD LAND, la revolución del podcast.

7. El Verdadero Robo del Siglo

El 13 de enero de 2006, un grupo de hombres armados entra a la sucursal del Banco Río de Acassuso, en Buenos Aires, Argentina. Rápidamente llega la policía, los rodea y los ladrones quedan atrincherados dentro del banco junto a 23 rehenes. A simple vista parecía ser un robo exprés que salió mal. Pero en realidad se trataba de uno de los robos más espectaculares de la historia. A lo largo de esta serie vamos a reconstruir todo lo que sucedió ese día. Mucho mitos se van a caer y otros nuevos van a surgir, mas increíbles aún. Vamos a conocer cada detalle de la planificación del robo, su..

8. Señales Podcast

En Señales hablamos de todo lo que aterra a las personas, tanto Paranormal como Terrenal. Espíritus, Asesinos Seriales, Demonios, Aliens, Sectas y más. Desde Chihuahua, Mexico. www.senalespodcast.com See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

9. Resident by Hernan Cattaneo

Hernan Cattaneo's podcast

10. Radio Ambulante

Radio Ambulante es un podcast pionero en español que cuenta crónicas latinoamericanas en audio, celebrando la diversidad y complejidad de la región. / Radio Ambulante is an award-winning Spanish language podcast that uses long-form audio journalism to tell neglected and under-reported Latin American and Latino stories.

¿Estabas al tanto del renombre de los pódcast que te ofrece Apple?

Cada vez hay más seguidores de dicho formato en esta plataforma y el número de usuarios no para de crecer. ¿Qué temas serán los preferidos por el público argentino en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.