Puerto Rico participará con dos deportistas en los Olímpicos de Pekín 2022

San Juan, 20 ene (EFE).- Dos deportistas representarán a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, uno de ellos de tan solo 17 años y superviviente de una grave enfermedad autoinmune y varios tumores, anunció este jueves el Comité Olímpico local (COPUR). Se trata de William Flaherty, el menor que compite en eslalon y eslalon gigante, y de Kellie Delka, de 34 años, atleta de skeleton, para quienes Pekín 2022 es su primera cita olímpica. El presidente de la Federación de Deportes de Invierno de Puerto Rico, Antonio Colón, explicó en rueda de prensa virtual que la idea inicial era presentar una delegación de diez integrantes. "Teníamos como diez atletas en proceso de entrenamiento pero debido a la pandemia tuvimos la baja de dos deportistas, que sufrieron covid severo, y otros que no pudieron entrenar lo suficiente", lamentó. Colón indicó que Flaherty puede que sea el participante "más joven" de Pekín 2022, aunque esta posición depende todavía de que otro menor confirme o no su asistencia. Flaherty, que tiene el evento de eslalon gigante el 13 febrero y, el de eslalon, el día 16, fue diagnosticado con tan solo tres años de una enfermedad rara y autoinmune y "bien severa": "Por poco se muere", explicó Colón. Sobrevivió gracias a un trasplante de médula ósea que le dio su hermano Charles, quien compitió en el evento de eslalon gigante en las últimas Olimpiadas disputadas en Pyeongchang, en Corea del Sur, en 2018. Luego ha tenido varios tumores y debe pasar reconocimientos médicos cada seis meses, pero eso no impide que esté en condiciones para competir, según el COPUR. Flaherty, natural de Ohio, se mudó a la isla caribeña hace 12 años, mientras que Kellie Delka es originaria de Texas pero vive en Puerto Rico desde hace cuatro años. El requisito mínimo es una residencia de tres años. Delka, que representó con anterioridad a Estados Unidos pero nunca en unos Juegos Olímpicos, es una de las 25 mujeres clasificadas en skeleton, una prueba de descenso acostado bocabajo encima de un trineo simple. Fernando Olivero, el director del Departamento de Alto Rendimiento de COPUR, dijo en la rueda de prensa virtual que Delka competirá las primeras dos series el 11 de febrero y las dos segundas, el día 12. "Nuestra competidora puede aspirar a llegar entre las posiciones 18 y 24", señaló Olivero. Pese al anuncio de un boicot diplomático por parte de varios países, Pekín se convertirá finalmente en la primera ciudad que alberga unos Juegos Olímpicos de Invierno y otros de Verano. EFE mv/car