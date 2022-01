Perú reporta un incremento de 50 % en fallecidos por la covid-19

Lima, 20 ene (EFE).- Las muertes por la covid-19 en Perú aumentaron en un 50 % entre la primera y la segunda semana de enero, en medio de la tercera ola de la enfermedad en el país, causada por la variante ómicron, informaron este jueves fuentes oficiales. "Entre la semana uno y la semana dos, aquí, en Perú, ha habido aproximadamente un 50 % de incremento en el número de fallecidos", señaló en la emisora RPP el investigador del Centro Nacional de Epidemiología (CDC) del Minsa César Munayco. El especialista sostuvo, sin embargo, que ese aumento de decesos "es lo que se esperaba por este incremento explosivo en el número de casos" del coronavirus en el país, que han pasado de menos de 1.000 diarios a más de 22.000. Munayco indicó que las personas mayores de 60 años tienen mayor posibilidad de fallecer por la covid-19, aunque agregó que ese riesgo se reduce en 60 % si han recibido dos dosis de la vacuna y hasta en un 80 % si cuentan con la dosis de refuerzo. Perú ha aplicado hasta el momento más de 54,6 millones de vacunas, que le han permitido tener al 90 % de su población objetivo, a partir de los 12 años, vacunada con dos dosis, mientras que 6,7 millones de personas han recibido la vacuna de refuerzo. El Minsa reportó otros 22.879 casos y 42 fallecidos en las últimas horas por la enfermedad, lo que duplicó la media de 20 decesos diarios que mantuvo el país durante los últimos meses. Sin embargo, el diario El Comercio informó que, según datos abiertos oficiales, el país volvió a superar el último lunes los 100 muertos diarios por la epidemia, una cifra que no se presentaba desde hace seis meses. Munayco comentó al respecto que no existe un desfase entre las cifras de decesos que ofrece el Minsa y las del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), que también lleva este control. "En realidad no hay un desfase, nosotros tenemos criterios que se utilizan todos los días para poder hacer la clasificación de los fallecidos", dijo. Agregó que estos criterios se establecen "en función a si es una persona sospechosa, si es una persona confirmada. Todos esos casos se consideran como fallecidos (por covid-19) a pesar de que no sean confirmados", sostuvo. El médico reiteró, sin embargo, que existe un incremento en la mortalidad por la epidemia y recordó que el coronavirus puede generar complicaciones en personas con comorbilidades, aunque este riesgo también es "mucho menor" si estas están vacunadas. Perú se apresta a iniciar este lunes la vacunación de los niños de 5 a 11 años y afronta actualmente un vertiginoso incremento de casos, con picos diarios muy superiores a los de las dos olas anteriores. Desde el inicio de la pandemia, el país andino suma un total de 2.723.166 casos y 203.750 fallecimientos, lo que le hace ostentar la tasa de mortalidad más alta a nivel global por esta enfermedad.