Nombran Squatina mapama a la nueva especie de tiburón ángel hallada en Panamá

Ciudad de Panamá, 19 ene (EFE).- Una nueva especie de tiburón ángel descubierta en el Caribe de Panamá fue nombrada Squatina mapama en honor al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España, informó este miércoles el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. La especie fue hallada durante dos expediciones realizadas en 2010 y 2011 y fue descrita y nombrada en un nuevo artículo, con la coautoría del científico del Smithsonian, Ross Robertson, publicado el pasado 29 de diciembre en el Journal of the Ocean Science Foundation. Las dos expediciones de investigación fueron patrocinadas por el MAPA de España, entre otros, confirmó a Efe el Smithsonian. Tenían por objetivo de explorar la biodiversidad de los organismos bénticos, es decir, los que viven en el fondo del océano, en las costas del Pacífico y el Caribe de América Central. "S. mapama (nombrada en honor a la organización pesquera del Gobierno español) se parece mucho a otra especie que vive en la misma parte del Caribe y también se encuentra en Panamá: Squatina david. Sin embargo, aparte de una serie de diferencias físicas sutiles entre ellos, los análisis genéticos ayudaron a establecerlos como una especie separada y distinta de otros tiburones ángel del nuevo mundo", precisó el Smithsonian en un comunicado. Los caracteres distintivos de S. mapama incluyen una pectoral y pélvica más anchas, una longitud de cabeza más corta, una boca más estrecha, aletas nasales y barbillas cortas con flecos, algunos dentículos grandes en la parte superior de la cabeza, y la presencia de manchas dispersas más pequeñas en los machos, entre otros, de acuerdo con la descripción científica. En referencia a una de las características distintivas de S. mapama - una línea corta y estrecha de pequeñas escamas o dentículos dérmicos - los autores sugirieron dar a esta nueva especie el nombre común de "tiburón ángel de cresta pequeña", explicó el Smithsonian. "El tiburón ángel de cresta pequeña es la cuarta especie nueva de Squatina identificada en el Atlántico occidental en la última década, y aunque no se ha establecido con certeza el número total de especies del género, este estudio revela el valor forense de los análisis genéticos para comprender la verdadera diversidad biológica de un género con varias especies crípticas o aquellas que tienen apariencias muy similares", agregó. Muchas especies de tiburones ángel están en peligro de extinción, en opinión de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, dijo el Smithsonian, que precisó que el género Squatina se remonta probablemente al período Cretácico, hace aproximadamente 145 a 66 millones de años.