Nadal se prepara ante su primera gran prueba: Karen Khachanov

Melbourne (Australia), 20 ene (EFE).- El español Rafael Nadal (6) se enfrentará en la tercera ronda del Abierto de Australia a la que será su primera gran prueba después de cruzarse en el camino del ruso Karen Khachanov (28). “Va a ser un reto, como lo es siempre que me enfrento a Karen, y más en la situación en la que estoy”, explicó en su última rueda de prensa tras su victoria ante el alemán Yannick Hanfmann en tres mangas. El balear, que llegó al continente austral después de seis meses de inactividad, arrancó la temporada con buenas sensaciones al sumar un nuevo título en el Melbourne Summer Set y cosechar dos cómodos triunfos en el ‘major aussie’. “Lo que me hace ver el vaso medio lleno es que estoy competitivo a nivel físico, sobre todo después de un título y cinco partidos ganados”, desveló el ganador de 20 títulos ‘major’, a pesar de que incidió en que toca ser precavidos e ir mejorando con los partidos. Tendrá una oportunidad de oro para ratificar esas positivas sensaciones y dar razón a las declaraciones de un Alexander Zverev (3) que insistió en el gran estado de forma del manacorí tras su última victoria frente al local John Millman. El cara a cara frente al ruso Khachanov, su próximo rival, es aplastante (7-0), pero la prudencia de Nadal no le hará tenerlo en cuenta y llegará sin ningún prejuicio a una cita que se presenta como crucial después de que la eliminación del polaco Hubert Hurkacz (10) aliviara su segmento del cuadro. El español aseguró que tiene suficiente con preparar el duelo contra el moscovita; mientras que el germano Zverev comentó que en el caso de enfrentarse a Nadal golpearía muy duro la bola. Nadal, que disputó sus primeros dos encuentros en horario diurno, se estrenará en la actual edición del Abierto de Australia bajo la húmeda noche, condiciones que no le favorecen según él mismo aclaró en sus últimas ruedas de prensa. “La bola cambia por completo del día a la noche. También cuando hace humedad se pone muy lenta y cuando es un clima más seco muy rápida. Esto favorece a los jugadores que juegan más plano pero me toca adaptarme”, comentó en la rueda de prensa previa al arranque del torneo. Sin embargo, es una realidad que la principal esperanza española en el cuadro siempre se adaptó a cualquier situación adversa y consiguió grandes resultados en todo tipo de circunstancias.