Madrid, 20 ene (EFE).- La responsable del área delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda (Cs), ha aseverado este jueves que la capital, que tiene que "soñar en grande", no se puede permitir otra candidatura "fallida" para acoger los Juegos Olímpicos y hay que "hacer los deberes" atrayendo grandes eventos deportivos y haciendo hincapié en el deporte base. Miranda lo ha dicho a preguntas de los periodistas en un encuentro en el que ha presentado el calendario de eventos y la programación que tendrá lugar en Madrid este año, en el que la ciudad ostenta la Capitalidad Mundial del Deporte. En su intervención, la concejala de Ciudadanos ha comentado que una de las novedades que se va a comenzar a incluir progresivamente a partir de 2022 es una cláusula de sostenibilidad para los eventos deportivos de Madrid, con el objetivo de adaptarse a lo que busca el Comité Olímpico Internacional (COI) con soluciones sostenibles para neutralizar cualquier efecto perjudicial sobre el medioambiente de Madrid y su entorno social, y asegurando un impacto neto positivo que quede como legado y referente para competiciones futuras. Miranda ha sostenido que el Gobierno municipal está en el “camino correcto” en cuanto a la política deportiva que lleva a cabo desde 2019 -fortaleciendo el deporte base, modernizando las instalaciones deportivas o haciendo nuevas, atrayendo nuevos grandes eventos, han sido algunos de los pilares que ha enumerado- y, ya en el turno de preguntas, ha sido inquirida sobre si el final de ese buen camino tiene que ver con la posibilidad de que Madrid vuelva a presentarse como candidata a acoger los Juegos Olímpicos. La responsable municipal de Deporte ha reiterado que Madrid es una “gran capital” y como tal “no puede dejar de soñar en grande”, aunque “hay que hacer los deberes”. “Creo que estamos haciendo los deberes de forma correcta, prudente y segura, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, seguir haciendo los deberes”, ha agregado Miranda, que quiere unos Juegos Olímpicos en Madrid -”a nadie que no le guste el deporte, que no ame a su ciudad, no quiere unos Juegos Olímpicos en Madrid”-, pero la “ilusión” y el “entusiasmo” no pueden llevar a tomar decisiones y dar pasos en falso”. A su entender, Madrid “no se puede permitir una nueva candidatura fallida” -la cuarta sería, tras no lograrlo para los juegos de 2012, 2016 y 2020- y por eso “es importante seguir trabajando y haciendo los deberes” fomentando, por ejemplo, el deporte base porque sin el aval de la ciudadanía “no hay Juegos Olímpicos que valgan”. También hay que seguir atrayendo nuevos eventos a la ciudad, porque otro “gran aval que necesitamos tener” es que Madrid sea “deseable para los promotores de grandes eventos deportivos y las federaciones internacionales”. Ese es el camino en el que trabaja el Ayuntamiento, ha agregado. “Es un camino que es largo, que es arduo, pero que hay que recorrer con mucha prudencia, con trabajo, y siendo conscientes de que hay que trabajar duramente”, ha concluido Miranda. La posibilidad de que Madrid se postulase como candidata a organizar los Juegos Olímpicos de 2036 dio pie en septiembre de 2021 a un choque de versiones en el Gobierno de PP y Ciudadanos, puesto que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, estuvo días insistiendo en que ya se trabajaba en ese proyecto mientras el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, dejaba claro que la decisión no está tomada. Asimismo, en esos días de declaraciones cruzadas, Almeida se reunió con el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, "en el marco del trabajo que ambos llevan realizando desde hace meses para convertir algún día a Madrid en sede olímpica".