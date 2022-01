Medvedev no se arruga ante Kyrgios y una irrespetuosa Rod Laver

Melbourne (Australia), 20 ene (EFE).- El ruso Daniil Medvedev (2) no se arrugó ante el australiano Nick Kyrgios, que contó con una irrespetuosa Rod Laver a su favor, al vencer por 7-6(1), 6-4, 4-6 y 6-2 en un choque que rozó las tres horas. “Un poco de respeto para Jim. No le puedo escuchar. No está bien que silven entre mis dos servicios”, comentó un molesto Medvedev al entrevistador y exjugador Jim Courier en alusión a la actitud de un público que abucheó al moscovita a lo largo del partido, incluso entre su primer y segundo servicio como explicó el número dos mundial. Sin embargo, la inmutabilidad del ruso le mantuvo concentrado para certificar su pase a la tercera ronda por cuarto año consecutivo y se enfrentará en la siguiente ronda al neerlandés Botic Van De Zandschulp, verdugo del francés Richard Gasquet. Kyrgios deleitó al público con su inverosímil repertorio de recursos que se extendieron desde mágicas voleas hasta golpeos con tinte de exhibición entre las piernas tras largos peloteos. Su zarpazo en el tercer set no fue suficiente para desestabilizar al vigente campeón del Abierto de Estados Unidos que fue mejor a lo largo de un choque en el que sumó 31 saques directos, 69 golpes ganadores y 29 errores no forzados. Medvedev, que alcanzó la final en la edición pasada, continúa como el claro favorito para hacerse con el título después de que el serbio Novak Djokovic fuera finalmente deportado al ver como el gobierno le cancelaba la visa por segunda vez.