Marcell vuelve a pegar jonrón y los Gigantes toman la delantera en la final

Santo Domingo, 19 ene (EFE).- Marcell Ozuna disparó de cuadrangular por segundo juego consecutivo y Carlos Peguero remolcó cuatro carreras, para que los Gigantes del Cibao venceran, en una guerra de batazos, 10-5 a las Estrellas Orientales, para tomar la delantera en la final del campeonato de béisbol invernal dominicano. Con este triunfo, los Gigantes se colocaron delante 2-1 en la serie que está pautada al mejor de siete encuentros. Ozuna llegó al bate en la cuarta entrada, con el marcador adverso 4-5, con un corredor en las bases y dos outs, cuando encontró un picheo del lanzador Wei-Chieh Huang (0-1), el cual depositó detrás de la pared del jardín izquierdo del estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís (este). El tablazo de Ozuna, su segundo en la final, colocó a los potros delante 6-4, quienes no volverían a ceder el liderato en el partido. Los Gigantes habían perdido el comando del partido, luego de haber empezado ganando, al anotar una vuelta en la primera entrada por hit remolcador de Kelvin Gutiérrez, ante el abridor de los verdes, el cubao Yunesky Maya. Los orientales atacaron con fuerza en el segundo episodio, anotando cinco carreras, destacándose Jeremy Peña con un sencillo productor de una vuelta y Junior Lake, con un doble, que llevó dos corredores al plato. Los potros volvieron a la carga en el tercero, impulsados por sencillo productor de Carlos Peguero y doble remolcador de Moisés Sierra, lo que preparó el escenario para el jonrón de Marcell en el cuarto episodio. Los de San Francisco de Macorís (noroeste) ampliaron su ventaja en el sexto, cuando Peguero pegó un doble al jardín izquierdo, que remolcó los tres compañeros que encontró en las bases y sumaron una más en el séptimo por elevado de sacrificio de Hanser Alberto. Con sus dos remolcadas de este miércoles, Ozuna, quien fletó tres hits en este encuentro, registra cinco producidas en los dos últimos partidos de la final. Peguero fue un arma letal en el ataque de los dirigidos por el colombiano Luis Urueta, remolcando cuatro anotaciones y anotando una vuelta. El picheo de los verdes no ha podido mantener a raya la poderosa ofensiva de los potros, a quienes sumando las dos derrotas que han sufrido, le han permitido 16 anotaciones. Este jueves no habrá acción en la final del campeonato dominicano, que continuará el próximo viernes en San Francisco de Macorís.