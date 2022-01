Los líderes italianos intensifican reuniones por la elección de presidente

Roma, 20 ene (EFE).- Los líderes políticos italianos intensifican los encuentros de cara a la elección del nuevo jefe del Estado, a partir del lunes, y hoy se reunieron los responsables de los dos partidos con más peso, la Liga y el Movimiento 5 Estrellas (M5S). El secretario del partido ultraderechista, Matteo Salvini, y el de la formación "anticasta", Giuseppe Conte, mantuvieron un encuentro "cordial" en el que expresaron sus puntos de vista en ese importante trámite parlamentario para sustituir a Sergio Mattarella, presidente italiano desde 2015, según fuentes próximas a la reunión. Salvini y Conte se vieron durante una hora, un acercamiento desde la bronca ruptura de su coalición de Gobierno, en el verano de 2019, cuando el líder ultraderechista abandonó al Cinco Estrellas en un intento fallido de adelantar las elecciones, alentado por las encuestas. La agenda política italiana sigue monopolizada por la elección del jefe del Estado para los próximos siete años, que comenzará el lunes en el Parlamento convocado en sesión conjunta, con 639 diputados, 321 senadores y 58 delegados regionales. Ello requerirá un acercamiento entre el bloque de derechas y de izquierdas, habida cuenta de que ninguno suma los escaños suficientes para imponer un candidato (mayoría de dos tercios del hemiciclo o una absoluta tras la cuarta votación). Pero el acuerdo entre los partidos sigue aún lejos. La derecha continúa enrocada en su propuesta, la del ex primer ministro Silvio Berlusconi que, consciente de no alcanzar la mayoría absoluta, busca 60 votos en el Grupo Mixto. El magnate cuenta con el apoyo de sus socios de coalición, Salvini, la jefa de los ultras Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, y otros pequeños grupos conservadores y democristianos, pero esta posición se ha tambaleado en los últimos días. Salvini ha lanzado un ultimátum a Berlusconi para que anuncie su candidatura antes del domingo o de lo contrario propondrá otro nombre. Este jaque ha hecho tambalear la coalición derechista, que iba a reunirse en Roma estos días pero que finalmente ha pospuesto el encuentro dado que el exCavaliere sigue en su mansión de Milán (norte). Los medios aseguran hoy que hablará antes del domingo. Por otro lado ayer se reunieron los responsables del bloque de centroizquiera, Conte, el del Partido Demócrata, Enrico Letta, y el de la izquierdista Libres e Iguales, Roberto Speranza, para pensar en un candidato "respetable". El encuentro terminó con un tuit conjunto en el que aseguraban su "apertura al debate" y negaban a los conservadores "algún derecho de preferencia" a la hora de proponer candidatos. Decían así "no" a Berlusconi, una apuesta de la que la izquierda y el Cinco Estrellas no quieren ni oír hablar, y pedían consensuar un jefe del Estado guiados por "el deber de la responsabilidad". Otro debate clave es si se apoya el "ascenso" del primer ministro, Mario Draghi, artífice de un amplio consenso con el que Gobierno desde hace un año apoyado por todos los partidos, excepto por Hermanos de Italia, para gestionar la pandemia. Pero esa alternativa implicaría buscar un sustituto en el Gobierno, algo que complica la elección del economista, según insisten los analistas. Algunos, como el politólogo Andrea Spiri, sostienen que una solución sería elegir a Draghi como jefe del Estado y que los partidos acordaran dejar el Gobierno presidido por un técnico para que pueda concluir la legislatura, en 2023, y proseguir con el Plan de Recuperación de la pandemia. EFE gsm/psh