Los conservadores quieren esperar antes de desafiar el liderazgo de Johnson

Londres, 20 ene (EFE).- Los conservadores descontentos con el liderazgo del primer ministro británico, Boris Johnson, han decidido esperar al resultado de una investigación sobre el escándalo de las fiestas en Downing Street antes de iniciar un proceso para destituirlo, según ha revelado un destacado diputado "tory". Varios parlamentarios habían indicado que habían enviado cartas al Comité 1922, que agrupa a los diputados conservadores sin cartera, para manifestar que no tenían confianza en su líder e iniciar un proceso para destituirle, pero para ello se necesitan 54 misivas. Según declaró el secretario de Estado británico para Irlanda del Norte, Conor Burns, sus colegas están ahora optando por esperar hasta conocer la pesquisa sobre los eventos sociales, que está a cargo de la funcionaria Sue Gray y cuyas conclusiones se esperan para mediados de la próxima semana. Fuentes de la residencia oficial de Downing Street han indicado a los medios que el "premier" está dispuesto a luchar contra cualquier intento de retirarlo como líder conservador y primer ministro. "Lo que ha pasado en las últimas 24 horas es que los colegas han empezado a mirar lo que está pasando y han empezado a hacerse preguntas" sobre la actual situación, indicó anoche Burns. Según los comentaristas, la marcha atrás de los diputados respondió a la decisión del conservador Christian Wakeford de pasarse ayer al Laborismo en descontento con la gestión de Johnson, como manera de proteger al partido en el poder. Gray lleva a cabo una investigación para establecer qué pasó en el 10 de Downing Street y si el primer ministro sabía o no de que se trataban de eventos sociales y no de citas de trabajo. La partida de Wakeford fue significativa al haber formado parte del grupo de diputados conservadores que ganaron en las elecciones de 2019 circunscripciones del norte de Inglaterra que tradicionalmente habían estado en manos del laborismo, una zona denominada como el "muro rojo". Aunque el "premier" ha pedido reiteradas disculpas, los partidos de la oposición y varios diputados conservadores exigen que Johnson presente la dimisión a la reina Isabel II, jefa de Estado. Las 54 cartas que necesita el comité 1922 para iniciar el proceso interno representan al 15 % de los diputados conservadores. EFE vg/er/ig