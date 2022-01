Las últimas 5 fotos de J Balvin que arrasan en su perfil de Instagram

J Balvin (@jbalvin) realizó varias publicaciones que tuvieron fuerte repercusión en las redes durante las últimas horas. Estos son los 5 posts de historias y fotografías, alcanzaron más de 4.121.841 interacciones entre sus más fieles seguidores.

Que más pues Spider Balvin 🕷️⚡





Paz en la tierra, gente, quiero un mejor mundo para mi hijo y para los de ustedes. Ojalá, algún día, quienes tienen ese anhelo de ser padres, puedan cumplir este y más. Salí desde Medellín, Colombia…nadie me la daba, me dijeron mil veces que estaba loco, pero YO me la di. Por eso no le bajennnnn, ¡¡¡es posible!!! 🙏🙏🙏





Nadie va hacer por ti, lo que no hagas por ti mismo. @vibraslab @ma.g.nation @pollen Neon …. Lego…





De regreso con mi Maestro, estás clases nunca fallan !! Feliz de retomar mis estudios creativos🙏🙏🙏 te amo @pharrell





Gira en USA !!!!!!!! Siempre mi meta es reinventarme y Juro que es algo de OTRO MUNDO. JOSE TOUR. #TBT LATINO GANG.

José Álvaro Osorio Balvín, mejor conocido como "J Balvin", es un cantante y productor musical nacido el 7 de mayo 1985 en Medellín, Colombia.

J Balvin empezó a presentar un gusto particular por la música desde muy joven interesándose por el Hip Hop, el Rap y el Rock, incluso formó varias bandas.

En 2007, J Balvin lanzó su primera canción y poco a poco, a través distintos sencillos como «Extasis, «No me vuelvo Enamorar, «Sin compromiso, «En lo Oscuro», «Yo te dije», «Tranquila» y «Sola», inició a abrirse paso, primero en Colombia y luego internacionalmente.

Años después,. Ese mismo año firmó un contrato musical con EMI Music.

Su primer álbum legó en 2013, La familia, el cual fue un éxito mundial, ganando discos de oro, platino y multiplatino en varios países. El tema «Ay vamos», contenido en aquel álbum, le valió a Balvin su primer premio Grammy Latino.

En el 2015, J Balvin lanzó «Ginza», sencillo de su siguiente álbum. Con ese tema se posicionó en el número uno en Colombia, Estados Unidos, así como en México y España.

Sus cuatro siguientes discos también fueron un éxito: Vibras de 2016, Energía, de 2018, Colores, de 2020 y José, en 2021, con los que logró discos de Oro, Platino y Diamante en distintos países.

Por otra parte, J Balvin cantó junto Jennifer López en el espectáculo medio tiempo del Super Bowl LIV, llevado cabo el 2 febrero 2020, donde interpretó «Qué calor» y «Mi gente».

En septiembre de 2020, Balvin fue incluido en el listado la revista Time las 100 personas más influyentes del año.

J Balvin no ha estado exento de polémicas, como la vez en la que hizo un llamado a boicotear los Latin Grammys, porque -dijo- no valoran a la música urbana. Al respecto, Residente, de Calle 13, le respondió que sí son valorados pues él tiene 31 Latin Grammys y que en la edición anterior el colombiano había recibido 13 nominaciones.

Posteriormente, Residente calificó la música de J Balvin como un carrito de hot dog que le puede gustar a mucha gente, pero cuando se quiere comer bien se va a un restaurante que es el que se gana los premios. En respuesta y en forma de burla, el cantante colombiano comenzó a vender productos de su imagen con hot dogs, lo que provocó aplausos y críticas de sus seguidores.

En cuanto su vida amorosa, J Balvin está casado, desde 2018, con Valentina Ferrer, una modelo, actriz y presentadora de televisión de Argentina, con la que tiene un hijo.