Las 5 fotos imperdibles de Yoss Hoffman que están revolucionando Instagram

Feliz Año Nuevo 🎊🎆🎈 por un 2022 chingón con mucha salud y amor 🥰





Incluso cuando crees que estás perdida, no lo estás. Solo tienes que buscar en tu interior, a muchos les da miedo y hueva Introspecta, ir para adentro no es fácil y nunca lo será, tampoco es cómodo, pero la zona de confort nunca te hará crecer ni ser mejor. A nadie le gusta estar incómodo pero es la única manera de evolucionar. ¿Qué te incomoda en tu vida?





Nada como sentirse cómoda en una entrevista, gracias a @robertomtztv por su profesionalismo ¿ya la vieron? Lo que les he platicado no es ni un 3% de lo que viví, tengo tantas cosas que quisiera compartirles sin embargo es mucho, muchos acontecimientos, mucho contenido, muchas experiencias, mucho aprendizaje, por eso estaré trabajando en un libro que saldrá el próximo año. 😍 Los quiero 💕





Esto es de la última sesión de fotos que hice hace 6 meses, no podía dejar sin subir estas fotos porque están bien perritamente padres. 📸 @nadir_alcantara 💄 @anwalrusmua Asistente de 💄@natnovelo_makeup Hair: @cesarbauthi_hairstyle





Nada me hace más feliz que ser una dogmom. Aunque tal vez el papa no estaría feliz con esto y la sociedad sigue preguntando si quiero hijos la verdad es que fluyo con la vida, no lo quiero y no lo busco en este momento, tal vez después cambie de opinión ¿Quién sabe qué me va a preparar la vida? Nadie. Y cambiar de opinión siempre es válido, así que no tengan miedo de cambiar lo que creen. Hoy soy feliz con mis perrijos y con @gobg29 que nuestra historia ha demostrado que no necesitas subir fotos con tu pareja y tratar de postear una relación increíble para que el amor exista y sea una relación sana, vivan fuera del internet, eso es lo que más valor tiene, lo real, no lo virtual. Los quiero 💕

Yoseline Hoffman Badui, nació el 27 de julio de 1990 en la Ciudad de México. Mejor conocida como YosStop, es una famosa YouTuber mexicana que comenzó su carrera en las redes sociales en 2010 a través de Twitter.

Luego continuó subiendo contenido en Facebook y finalmente en YouTube el 5 de marzo de 2011, cuando tenía 19 años y todavía estaba estudiando su carrera universitaria; lo hizo para utilizar la plataforma como una forma de realizar sus propios proyectos. En sus canales de YouTube, YosStoP y JuStYosS publica videos de contenido variado como escenas cómicas, vlogs, series, parodias y colaboraciones con otros YouTubers.

Yoss participó como actriz en TV Azteca, TVC y Canal 11, así como para Televisa en La Rosa de Guadalupe. En los últimos años fue conductora de algunos programas del canal Telehit y realizo una cobertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.