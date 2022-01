La India registra un nuevo pico tras superar los 300.000 casos por coronavirus

Nueva Delhi, 20 ene (EFE).- La India registró este jueves un nuevo pico de infecciones al superar los 300.000 contagios por primera vez en esta tercera ola de coronavirus que avanza sin precedentes en el país asiático, en medio de la rápida expansión de ómicron, que suma ya más de 9.000 casos. Los nuevos 317.532 positivos detectados en las últimas 24 horas elevan el total desde el inicio de la pandemia en la nación a unos 38,2 millones de contagios, según el último parte emitido por Ministerio de Salud indio. Las cifras de esta jornada no se veían desde mediados de mayo, cuando la India trataba de hacer frente a una virulenta segunda ola de covid-19 que llegó a registrar más de 450.000 positivos y más 4.500 muertes diarias y sumió al país en una severa crisis de oxígeno e insumos. A su vez, se notificaron 491 muertes en las últimas 24 horas que se suman a las 487.693 ya registradas desde que se detectó la presencia del virus en el país, siendo así la segunda nación más afectada por la pandemia, solo por detrás de Estados Unidos. El alza de casos que lleva experimentando la India desde hace varias semanas coincide con la expansión de la nueva variante, que ya alcanza los 9.287 infectados desde que se informó del primer contagio por ómicron a principios de diciembre. La rápida expansión de esta nueva variante del coronavirus inquieta a las autoridades indias, pese a que el director del Consejo de Investigación Médica de la India (ICMR), Balram Bhargava, señaló la semana pasada que los datos iniciales recogidos por otros países sugieren que ómicron es menos virulenta y requiere menos hospitalizaciones. En general, el estado occidental de Maharashtra, el más golpeado por la pandemia, reportó poco más de 43.000 infecciones y 49 decesos por coronavirus en la última jornada, seguido de las regiones sureñas de Karnataka, cerca de 40.500 positivos y 21 muertes; y Kerala, con 34.217 casos y 134 fallecidos. Nueva Delhi, por su parte, parece mostrar una tímida recuperación con 13.785 casos y 35 muertes en las últimas 24 horas, pese a que las autoridades capitalinas prefieren no bajar la guardia y mantienen las restricciones como el toque de queda nocturno y el cierre de servicios no esenciales durante los fines de semana. Mientras, la campaña de vacunación, que el pasado domingo cumplió su primer aniversario, avanza progresivamente en este país de 1.300 millones de habitantes. Hasta el momento se han administrado 1.596 millones de dosis a su población de mayores de 15 años, 7,3 millones en la pasada jornada. Con todo, cerca de 900 millones de personas en el país asiático disponen de al menos una dosis de la vacuna anticovid, mientras que solo 671 millones disfrutan de la pauta completa.