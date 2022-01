Jueves, 20 de enero de 2022 (12.00 GMT)

EEUU BIDEN Biden afirma que "será un desastre para Rusia" si decide invadir Ucrania Washington (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, dijo este miércoles que "será un desastre para Rusia" si finalmente decide invadir Ucrania y reiteró sus amenazas de fuertes sanciones económicas. Putin "no ha visto nunca sanciones como las que he prometido que se impondrán si se mueve" hacia Ucrania, apuntó Biden en una rueda de prensa con motivo del primer aniversario de su llegada al poder, que se cumple este jueves. El mandatario estadounidense advirtió que Moscú rendirá cuentas, aunque matizó que las medidas que EE.UU. y sus socios adopten dependerán del tipo de intervención castrense que Rusia opte por hacer. "Una cosa es que se trate de una incursión menor y que acabemos discutiendo (en la OTAN) sobre qué hacer y no, pero si (lo rusos) hacen lo que son capaces de hacer con una fuerza en masa en la frontera, va a ser un desastre para Rusia", alertó Biden. En ese sentido, aclaró que EE.UU. y sus aliados están preparados para "imponer un coste severo y un daño significativo" a Rusia y su economía. RUSIA UCRANIA Rusia cree que declaración de Biden puede desestabilizar situación en Ucrania Moscú (EFE).- El Kremlin aseguró hoy que la declaración del presidente de EEUU, Joe Biden, sobre una posible invasión de Ucrania y el desastre que supondría para Rusia, pueden contribuir a la "desestabilización de la situación" en ese país. "Pueden crear falsas esperanzas" entre algunos representantes del Gobierno ucraniano "que, lo que se llama bajo mesa, pueden decidir reanudar la guerra civil en su país e intentar solucionar por métodos de fuerza los problemas del Sureste" (Donbás), dijo el portavoz presidencial, Dmitri Peskov. Al tiempo que admitió que Moscú teme dicha evolución de los acontecimientos en el Donbás, consideró que las afirmaciones de Biden "no permiten en ningún caso una reducción de la tensión que ha surgido ahora en Europa". La portavoz de la diplomacia rusa, María Zajarova, pidió por su parte poner fin a la "campaña informativa antirrusa" en torno a Ucrania y dijo que su objetivo "es crear una tapadera informativa para preparar provocaciones de envergadura, incluidas de carácter militar, que pueden tener consecuencias trágicas para la seguridad regional y global". IGLESIA ABUSOS Informe de abusos atribuye a Benedicto XVI no haber actuado en cuatro casos Berlín (EFE).- El informe sobre los presuntos abusos sexuales en la archidiócesis alemana de Múnich atribuye al entonces arzobispo y actual papa emérito Benedicto XVI no haber actuado al menos en cuatro casos conocidos ocurridos bajo su jerarquía. El documento, encargado por la archidiócesis a un equipo de abogados y que fue presentado hoy, destaca, asimismo, que Joseph Ratzinger ha rebatido "contundentemente" estas acusaciones. El documento contempla casos de abusos sexuales ocurridos en el seno de la Iglesia católica en esa archidiócesis desde la posguerra y hasta prácticamente la actualidad. Ratzinger fue arzobispo de Múnich entre 1977 y 1982, antes de convertirse en prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (antiguo Santo Oficio) en el Vaticano. EEUU VOTO La gran reforma electoral de Biden naufraga en el Senado Washington (EFE).- El último intento del presidente estadounidense, Joe Biden, para proteger el derecho al voto naufragó este miércoles en el Senado debido al bloqueo unánime de la oposición republicana y las divisiones dentro de su propio partido. Primero, los republicanos se negaron a considerar la gran reforma electoral de Biden usando una maniobra denominada filibusterismo y que permite impedir el debate de cualquier medida si no se reúne un mínimo de 60 votos. Horas más tarde, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, propuso un cambio en las reglas de esa cámara para restar poder al filibusterismo y conseguir que la medida fuera debatida. Sin embargo, como se predecía, no consiguió reunir el apoyo que necesitaba entre sus filas. Los senadores demócratas Kyrsten Sinema, de Arizona, y Joe Manchin, de Virginia Occidental, se unieron a los republicanos y votaron en contra de cambiar las reglas del juego. R.UNIDO GOBIERNO Un diputado conservador acusa al Gobierno de "chantajear" a los disidentes Londres (EFE).- El diputado conservador William Wragg, presidente de una de las comisiones parlamentarias más importantes del Parlamento británico, acusó este jueves al Gobierno de Boris Johnson de "chantajear e intimidar" a los legisladores "tories" disidentes y pidió a estos que acudan a la Policía para denunciarlo. En la apertura de una sesión del comité de Administración Pública y Asuntos Constitucionales, que él preside, Wragg denunció que "en los últimos días un número de miembros del Parlamento han sufrido presiones e intimidación por parte de miembros del Gobierno por su deseo declarado o supuesto de (pedir) un voto de confianza sobre el liderazgo del primer ministro". "Las informaciones de las que dispongo parecen constituir chantaje. Mi recomendación es que los colegas informen al presidente de la Cámara de los Comunes y a la comisaria de la Policía Metropolitana", dijo Wragg. UE POLONIA Bruselas exige a Polonia 69 millones de multa por disciplinar a sus jueces Bruselas (EFE).- La Comisión Europea (CE) envió este jueves una carta para requerir a Polonia el pago de una multa de 69 millones de euros, después de que Varsovia no haya comunicado sus planes para desmantelar el sistema de disciplina a sus magistrados que la justicia europea considera ilegal. La multa afecta al periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 2021 y el 10 de enero de 2022, por el que Polonia deberá pagar un millón de euros diarios. Fuentes comunitarias confirmaron a Efe el envío de la carta para exigir el pago de la multa impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) este jueves. La multa se impuso una vez concluido el plazo -hasta el pasado 10 de enero- que Bruselas había dado a Polonia para explicar cómo preveía cumplir con la sentencia comunitaria que le exigía cambios en su sistema judicial. Este país tiene ahora 45 días para efectuar el pago antes de que la Comisión Europea continúe el proceso para que la multa sea abonada. LIBERIA ESTAMPIDA Al menos 30 muertos en una estampida en Liberia Monrovia (EFE).- Al menos 30 personas murieron, incluidos varios menores, en una estampida causada anoche por el ataque de ladrones a un evento religioso celebrado a las afueras de la capital del país, Monrovia, según confirmaron las autoridades. El diputado en el Parlamento por el distrito de Montserrado (noroeste), donde se encuentra la capital, confirmó en la televisión estatal liberiana LNTV la cifra de muertos registrados en el incidente, que ocurrió en el suburbio de New Kru Town. Según recogen medios locales, la estampida se produjo después de que atacantes bloquearan la entrada al recinto donde se celebraba el evento -organizado por una iglesia protestante- y decenas de personas tuvieron que ser trasladadas al cercano Hospital Redemption. ========== CORONAVIRUS ========== CHINA El correo extranjero, el último "apestado" en China por un supuesto contagio Pekín (EFE).- El miedo se ha desatado entre los compradores chinos después de que las autoridades sanitarias de Pekín afirmasen esta semana que el primer contagiado por la variante ómicron del coronavirus en la capital china se habría infectado tras recibir por correo postal unos documentos procedentes de Canadá. El virus fue detectado en el exterior y el interior del paquete, que el paciente había recibido el 11 de enero, así como en la superficie de los papeles que contenía, según las autoridades. El paquete llegó a la capital china tras pasar por Estados Unidos y Hong Kong y, dado que la persona contagiada no había viajado fuera de Pekín durante los 14 días anteriores a la aparición de síntomas, los investigadores concluyeron que un posible contagio a través de este paquete internacional "no se puede descartar". Las autoridades sanitarias explicaron que la cepa de ómicron detectada en la persona afectada era similar a la que circulaba por Norteamérica y Singapur en diciembre y diferente a la de los brotes de ómicron detectados en China, en la ciudad de Tianjin (noreste) y la provincia de Henan (centro). INDIA La India registra nuevo pico tras superar los 300.000 casos por coronavirus Nueva Delhi (EFE).- La India registró este jueves un nuevo pico de infecciones al superar los 300.000 contagios por primera vez en esta tercera ola de coronavirus que avanza sin precedentes en el país asiático, en medio de la rápida expansión de ómicron, que suma ya más de 9.000 casos. Los nuevos 317.532 positivos detectados en las últimas 24 horas elevan el total desde el inicio de la pandemia en la nación a unos 38,2 millones de contagios, según el último parte emitido por Ministerio de Salud indio. Las cifras de esta jornada no se veían desde mediados de mayo, cuando la India trataba de hacer frente a una virulenta segunda ola de covid-19 que llegó a registrar más de 450.000 positivos y más 4.500 muertes diarias y sumió al país en una severa crisis de oxígeno e insumos. A su vez, se notificaron 491 muertes en las últimas 24 horas que se suman a las 487.693 ya registradas desde que se detectó la presencia del virus en el país. R.UNIDO La hija de poco más de un mes de Boris Johnson se recupera de la covid-19 Londres (EFE).- La hija de poco más de un mes del primer ministro británico, Boris Johnson, estuvo bastante mal tras dar positivo por covid-19, pero se está recuperando, revela este jueves el "Daily Mail". La residencia oficial de Downing Street había informado hace unos días de que un miembro de la familia del jefe del Gobierno había dado positivo, pero no facilitó la identidad de la persona afectada. El líder conservador no había sido visto en público los últimos días de la semana pasada hasta que ofreció este martes una entrevista con la cadena Sky para hablar del "partygate", las fiestas que se celebraron en el 10 de Downing Street durante la pandemia. El pasado jueves, Johnson canceló un viaje que tenía previsto hacer a Lancashire, norte de Inglaterra. La esposa de Johnson, Carrie, dio a luz a Romy Iris Charlotte el pasado 9 de diciembre en el hospital University College, en Londres. Boris y Carrie Johnson son padres también de Wilfred, de 20 meses. ------------------------- SALUD ANTIBIÓTICOS 1,2 millones de personas murieron en 2019 por infecciones resistentes a los antibióticos Londres (EFE).- Alrededor de 1,27 millones de personas murieron en 2019 en el mundo por infecciones bacterianas comunes que se han convertido en resistentes a los antibióticos, indica un estudio publicado este jueves por "The Lancet". La Investigación global sobre la resistencia antimicrobiana (GRAM, en inglés) calcula que otros 4,95 millones de muertes ese año pueden asociarse con esas infecciones, aunque no fueran su causa directa. Los autores advierten de que la resistencia a los antibióticos de bacterias causantes de infecciones como la neumonía u otras de la sangre o intraabdominales (derivadas por ejemplo de la apendicitis) provoca ahora más fallecimientos anuales que el sida y la malaria, con 860.000 y 640.000 registrados por estas enfermedades en 2019, respectivamente. Para su estudio, el mayor de este tipo realizado hasta el momento, los investigadores analizaron las muertes vinculadas a 23 patógenos y 88 combinaciones de medicamentos para patógenos en un total de 204 países y territorios. TONGA TSUNAMI La primera ayuda humanitaria llega a la devastada Tonga Sídney (Australia) (EFE).- El primer avión con ayuda humanitaria llegó este jueves a Tonga tras un "gigantesco esfuerzo" para retirar la ceniza que cubría la pista de aterrizaje del aeropuerto de la capital del país polinesio que fue escenario el fin de semana de una poderosa erupción de un volcán submarino y un tsunami. Un Hércules C-130, que partió esta mañana de la ciudad neozelandesa de Auckland, aterrizó poco después de las 16 horas (GMT +13) en el aeropuerto de Tongatapu de Nukualofa, la capital del archipiélago, confirmó el Ejército de Nueva Zelanda, al cargo de la operación. El vuelo en el que se transportó contenedores de agua, generadores de energía, equipos de comunicación y otros productos de primera necesidad es el primer envío de ayuda humanitaria que ha llegado a Tonga desde el desastre natural del sábado. EEUU CAPITOLIO Tribunal Supremo de EE.UU. rechaza petición de Trump para ocultar datos del asalto al Capitolio Washington (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este miércoles una petición del expresidente Donald Trump (2017-2021) para mantener ocultos unos 700 documentos sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, en el que murieron cinco personas. La decisión de la máxima corte abre la puerta para que los Archivos Nacionales de EE.UU., que tienen la custodia de esos documentos, se los entreguen al comité de la Cámara de Representantes que investiga el suceso. El contenido exacto de esos documentos se desconoce, pero supuestamente se trata de correos electrónicos, borradores de discursos y registros de visitas que podrían revelar qué pasó exactamente en la Casa Blanca durante el asalto al Capitolio y los días que rodearon ese suceso. En su fallo, de cuatro páginas, el Tribunal Supremo respalda las decisiones que habían tomado todas las instancias judiciales inferiores, que rechazaron la petición del expresidente. OEA NICARAGUA Veintidós países condenan la visita a Nicaragua de iraní acusado por atentado Washington (EFE).- Veintidós países del continente americano expresaron este miércoles en la Organización de Estados Americanos (OEA) su condena por la presencia en Nicaragua del iraní Mohsen Rezai, uno de los imputados por la Justicia argentina por el atentado de 1994 contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires. Los veintidós países expresaron su condena en una declaración, una fórmula poco comprometedora y de gran tradición en la OEA que fue impulsada por Argentina y Estados Unidos. En el texto, los veintidós países expresaron su apoyo a Argentina para que "se haga justicia" en el ataque contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y sigue impune. Condenaron la presencia en el acto de toma de posesión de Daniel Ortega de Rezai, actual vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, y consideraron que supone una "afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del atentado de la AMIA". UNESCO OCÉANOS Descubren en Tahití uno de los arrecifes de coral más extensos del mundo París (EFE).- Una misión científica para cartografiar el océano apoyada por la Unesco ha descubierto frente a las costas de Tahití (Polinesia Francesa) uno de los mayores arrecifes de coral sanos del mundo, a una profundidad de entre 30 y 65 metros. El hallazgo de este arrecife es muy valioso por sus grandes dimensiones (tres kilómetros de largo y entre 30 y 60 metros de ancho) y por el estado original de los corales en forma de rosas que alcanzan los dos metros de diámetro, informó este jueves la Unesco en un comunicado. Se trata de un descubrimiento muy inusual porque, hasta ahora, la gran mayoría de los arrecifes de coral conocidos se encuentran a una profundidad de hasta 25 metros, por lo que es muy probable que haya arrecifes de gran tamaño, a más de 30 metros de profundidad, en la "zona crepuscular" del océano que desconocemos. EFE int/ah