Jueves, 20 de enero de 2022 (10.00 GMT)

EEUU RUSIA ------------------ DIPLOMACIA - Berlín - El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, se reúne este jueves en Berlín con el canciller alemán, Olaf Scholz, y la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, con quienes aborda la situación de tensión con Rusia a propósito de Ucrania. (foto) (vídeo) (audio) TROPAS - Moscú - Rusia se resiste a reducir su presencia militar en la frontera con Ucrania, como le exigen EEUU y la OTAN, en víspera de una nueva reunión en Ginebra para rebajar la tensión en Europa. (foto) (audio) ------ MÉXICO VIOLENCIA - Ciudad de México - El Gobierno mexicano divulga este jueves las cifras de asesinatos del 2021 en México, un año en el que, pese a un ligero descenso, se superarán de nuevo los más de 33.000 homicidios dolosos y ha estado marcado por masacres en varios puntos del país. (foto)(vídeo) (audio) IGLESIA ABUSOS - Berlín - La archidiócesis de Múnich da a conocer este jueves un informe sobre el presunto encubrimiento de abusos sexuales por parte de Ia Iglesia católica durante el mandato de varios arzobispos, entre ellos el papa emérito Benedicto XVI. (foto) (audio) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com códigos: 2255216, 10711922 y otros) FORO DAVOS COMERCIO - Ginebra - La directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okongo-Iweala, y la representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, debaten en el Foro de Davos la situación en la cadena de suministros tras los trastornos registrados durante la pandemia. (vídeo) (audio) COLOMBIA PAZ -Naciones Unidas- El Consejo de Seguridad de la ONU emprende este jueves su examen trimestral sobre la marcha del proceso de paz de Colombia, con la vista puesta en los asesinatos de defensores de derechos humanos, que el pasado año fueron 78. MÉXICO EEUU - Ciudad de México - La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, comienza una visita de dos días a México, donde se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar temas bilaterales y la polémica reforma energética, que busca limitar la participación privada en el sector. CHILE CAMBIO CLIMÁTICO - Punta Arenas (Chile) - Chile lanza desde la austral ciudad de Punta Arenas un Observatorio de Cambio Climático único en el mundo, compuesto por una amplia red de sensores que se extenderá desde el desierto de Atacama hasta el Polo Sur y que funcionará como una ventana al mundo para estudiar el calentamiento global. (foto) (video) (audio) R.UNIDO GOBIERNO - Londres - La supervivencia del primer ministro británico, Boris Johnson, sigue dependiendo este jueves de su propio partido y de que 54 diputados envíen cartas pidiendo su dimisión, lo que daría lugar a un proceso de destitución. (vídeo) (audio) TONGA TSUNAMI - Sídney (Australia) - El primer avión con ayuda humanitaria llegó este jueves a Tonga, mientras se han hecho públicas las primeras imágenes de la devastación de la poderosa erupción de un volcán submarino y un tsunami que azotó la nación polinesia el pasado fin de semana. (vídeo) (audio) CORONAVIRUS --------------- CHINA - Pekín - Un caso de covid-19 de la variante ómicron en Pekín que las autoridades atribuyen al contacto de la persona contagiada con un paquete enviado desde Canadá ha desatado en China una ola de paranoia hacia el correo llegado del extranjero. (foto) (vídeo) (audio) (enviada) SINGAPUR - Singapur - Un exhaustivo rastreo de contagios, videollamadas a los afectados y seguimiento de sus ciudadanos con aplicaciones móviles son algunas de las medidas que Singapur impone para aprender a vivir con el coronavirus y salir de la política de cero infecciones. (audio) (vídeo) (foto) -------------------- FITUR 2022 - Madrid - Los países centroamericanos y El Caribe presentan en la segunda jornada de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) su oferta turística y las nuevas estrategias para afrontar la recuperación del sector tras la pandemia del coronavirus. (Foto) (vídeo) VENEZUELA INFLACIÓN - Caracas - Venezuela salió del ciclo hiperinflacionario tras cuatro años, una noticia que el Gobierno y sus seguidores celebran junto con los nuevos negocios que proliferan en todo el país pero que los ciudadanos no perciben en los precios del mercado y sus devaluados salarios. Por Génesis Carrero Soto (foto) (vídeo) PARÍS MODA - París - Louis Vuitton presenta en la Semana de la Moda su colección de invierno para hombre, un desfile muy esperado en el que revelarán el último trabajo del diseñador estadounidense Virgil Abloh, fallecido en noviembre a los 41 años. (foto) FESTIVAL SUNDANCE - Los Ángeles (EE.UU.) - El Festival de Sundance, la cita más importante del cine independiente en todo el mundo, renuncia por segundo año consecutivo, y de nuevo por la pandemia, a su sede en las montañas de Utah para celebrar un certamen virtual con destacada presencia hispana. (foto) Crónicas ------------ URUGUAY CARNAVAL - Montevideo - El desfile inaugural del Carnaval, la fiesta más tradicional y arraigada del país sudamericano, está pendiente este jueves de la decisión de las autoridades de Montevideo, que podrían cancelarlo debido a las lluvias, lo que frustraría su regreso tras el parón impuesto por la covid-19. (foto) (video) PORTUGAL ELECCIONES - Lisboa - Test para entrar a un mitin, más actos en la calle, redes sociales más activas y hasta un camión preparado para improvisar un auditorio al aire libre son algunos de los métodos utilizados por los partidos para adaptar la campaña electoral en Portugal, que vive una ola de contagios récord. Por Paula Fernández (foto) (vídeo) (enviada) Entrevistas ---------------- PREMIOS GOYA - Madrid - En Perú hay una "especie de semilla de violencia" que no tiene explicación. Y eso es lo que ha buscado retratar la cineasta Melina León en "Canción sin nombre", su ópera prima y con la que aspira a conseguir el Goya a mejor filme iberoamericano. Por Alicia García de Francisco. (foto) MÉXICO MÚSICA -Nueva York- A sus 24 años, Silvana Estrada está a punto de lanzar su primer disco en solitario, y el sentimiento y la delicadeza que desprende cada una de sus canciones ha llamado la atención de los medios más potentes de EE.UU., pero la mexicana afirma que hará todo lo posible para que la industria de la música no la convierta en un producto de usar y tirar. Por Helen Cook. 