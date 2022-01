Jueves, 20 de enero de 2022 (09.00 GMT)

EEUU BIDEN Biden afirma que "será un desastre para Rusia" si decide invadir Ucrania Washington (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, dijo este miércoles que "será un desastre para Rusia" si finalmente decide invadir Ucrania y reiteró sus amenazas de fuertes sanciones económicas. Putin "no ha visto nunca sanciones como las que he prometido que se impondrán si se mueve" hacia Ucrania, apuntó Biden en una rueda de prensa con motivo del primer aniversario de su llegada al poder, que se cumple este jueves. El mandatario estadounidense advirtió que Moscú rendirá cuentas, aunque matizó que las medidas que EE.UU. y sus socios adopten dependerán del tipo de intervención castrense que Rusia opte por hacer. "Una cosa es que se trate de una incursión menor y que acabemos discutiendo (en la OTAN) sobre qué hacer y no, pero si (lo rusos) hacen lo que son capaces de hacer con una fuerza en masa en la frontera, va a ser un desastre para Rusia", alertó Biden. En ese sentido, aclaró que EE.UU. y sus aliados están preparados para "imponer un coste severo y un daño significativo" a Rusia y su economía. EEUU BIDEN Biden admite fallos en su primer año en el poder y predice ataque ruso a Ucrania Washington (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, admitió este miércoles haber cometido algunos fallos en su primer año en el poder, al tiempo que pronosticó que Rusia invadirá Ucrania y generó confusión sobre cuál será la respuesta de Occidente. En una rueda de prensa de casi dos horas, Biden hizo balance de su mandato hasta ahora en lo relativo a la pandemia, la economía y la inflación, los proyectos de ley pendientes sobre gasto social y derecho al voto, además de las relaciones con Latinoamérica, Rusia, China, Irán y el Yemen. "Ha sido un año de desafíos, pero también ha sido un año de avances enormes", aseguró el mandatario, que este jueves cumple su primer aniversario en la Casa Blanca. Aunque Biden negó que hubiera "prometido demasiado" en su campaña electoral y opinó que ha hecho las cosas "mejor de lo esperado" dadas las circunstancias, reconoció que hay mucha "frustración y fatiga" por la pandemia de la covid-19. EEUU VOTO La gran reforma electoral de Biden naufraga en el Senado Washington (EFE).- El último intento del presidente estadounidense, Joe Biden, para proteger el derecho al voto naufragó este miércoles en el Senado debido al bloqueo unánime de la oposición republicana y las divisiones dentro de su propio partido. Primero, los republicanos se negaron a considerar la gran reforma electoral de Biden usando una maniobra denominada filibusterismo y que permite impedir el debate de cualquier medida si no se reúne un mínimo de 60 votos. Horas más tarde, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, propuso un cambio en las reglas de esa cámara para restar poder al filibusterismo y conseguir que la medida fuera debatida. Sin embargo, como se predecía, no consiguió reunir el apoyo que necesitaba entre sus filas. Los senadores demócratas Kyrsten Sinema, de Arizona, y Joe Manchin, de Virginia Occidental, se unieron a los republicanos y votaron en contra de cambiar las reglas del juego. EEUU BIDEN Biden admite que tendrá que trocear su plan social para aprobar alguna parte Washington (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, admitió este miércoles que tendrá que trocear su gran plan de gasto social y contra el cambio climático bautizado en inglés "Build Back Better" ("Reconstruir mejor") para lograr la aprobación de algunas de sus provisiones en el Congreso. "No voy a negociar contra mí mismo sobre lo que debería o no debería estar dentro de ese paquete, pero creo que podemos romperlo, y conseguir aprobar cuanto más podamos ahora, y volver y luchar por el resto más tarde", dijo Biden. El programa "Build Back Better" incluye las propuestas más importantes de Biden en política interna y busca destinar 1,75 billones de dólares a programas dirigidos a mejorar los sistemas sanitarios, educativos y el cuidado de menores y ancianos, además de luchar contra la crisis climática. Ese plan fue aprobado el año pasado por la Cámara Baja, donde los demócratas tienen mayoría, pero naufragó en diciembre pasado, cuando no consiguió reunir los apoyos necesarios para salir adelante en el Senado. UE RUSIA La UE, EE.UU, OTAN y OSCE muestran frente "fuerte, claro y unido" ante Rusia Bruselas (EFE).- La Unión Europea (UE), Estados Unidos, la OTAN y la OSCE reafirmaron este miércoles la defensa de la "arquitectura de seguridad europea existente" y su determinación de resolver por la vía diplomática la crisis generada por Rusia en la frontera con Ucrania con "un frente transatlántico fuerte, claro y unido". Son los principales compromisos alcanzados en la primera llamada en formato "cuadrilátero" que protagonizaron este miércoles el alto representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell; el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken; el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg; y la presidencia en ejercicio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que ejerce Polonia, según informó el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). Esta llamada se produjo en "el contexto de la continua coordinación transatlántica y multilateral en materia de seguridad europea", agregó en un comunicado el SEAE. ========== CORONAVIRUS ========== INDIA La India registra nuevo pico tras superar los 300.000 casos por coronavirus Nueva Delhi (EFE).- La India registró este jueves un nuevo pico de infecciones al superar los 300.000 contagios por primera vez en esta tercera ola de coronavirus que avanza sin precedentes en el país asiático, en medio de la rápida expansión de ómicron, que suma ya más de 9.000 casos. Los nuevos 317.532 positivos detectados en las últimas 24 horas elevan el total desde el inicio de la pandemia en la nación a unos 38,2 millones de contagios, según el último parte emitido por Ministerio de Salud indio. Las cifras de esta jornada no se veían desde mediados de mayo, cuando la India trataba de hacer frente a una virulenta segunda ola de covid-19 que llegó a registrar más de 450.000 positivos y más 4.500 muertes diarias y sumió al país en una severa crisis de oxígeno e insumos. A su vez, se notificaron 491 muertes en las últimas 24 horas que se suman a las 487.693 ya registradas desde que se detectó la presencia del virus en el país. BRASIL Brasil registra por primera vez más de 200.000 contagios de covid en un día Río de Janeiro (EFE).- Brasil registró en las últimas 24 horas 204.854 nuevos contagios de coronavirus, un nuevo récord de infecciones para un día desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. Es la primera vez que Brasil supera las 200.000 infecciones en un día, algo que los especialistas ya venían previendo por la rápida propagación de la variante ómicron, mucho más contagiosa y que ya responde por más del 90 % de los nuevos casos en el país. Este repunte de casos tiene en alerta a 15 de los 27 estados brasileños, en los que la tasa de ocupación de las unidades de cuidados intensivos supera el 60 %. Según un informe de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), mayor centro de investigación en salud de América Latina, cuatro estados están en la zona de "alerta crítica", por tener tasas de ocupación de sus ucis superiores al 80 % de la capacidad, y otros once en la zona de "alerta intermedia", con tasas de ocupación superiores al 60 %. MÉXICO México suma 60.552 contagios y fija nuevo récord de casos diarios de covid-19 Ciudad de México (EFE).- México registró este miércoles 60.552 nuevos contagios de la covid-19 para un total de 4.495.310 casos, además de 323 muertes para llegar a 302.112 decesos totales, informó la Secretaría de Salud. Los más de 60.000 casos reportados representan la cifra más alta de contagios diarios de la pandemia. El martes, el país había sumado 49.343 nuevos contagios y venía de una semana con jornadas de más de 40.000 contagios. México se mantiene como el decimosexto país en el mundo en número de contagios confirmados y es el quinto con más decesos por esta causa, por detrás de Estados Unidos, Brasil, India y Rusia, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Las autoridades sanitarias reconocen que, con base en las actas de defunción, el país puede rozar los 451.000 fallecimientos y estiman que México acumula en realidad 4.745.624 contagios. R.UNIDO La hija de poco más de un mes de Boris Johnson se recupera de la covid-19 Londres (EFE).- La hija de poco más de un mes del primer ministro británico, Boris Johnson, estuvo bastante mal tras dar positivo por covid-19, pero se está recuperando, revela este jueves el "Daily Mail". La residencia oficial de Downing Street había informado hace unos días de que un miembro de la familia del jefe del Gobierno había dado positivo, pero no facilitó la identidad de la persona afectada. El líder conservador no había sido visto en público los últimos días de la semana pasada hasta que ofreció este martes una entrevista con la cadena Sky para hablar del "partygate", las fiestas que se celebraron en el 10 de Downing Street durante la pandemia. El pasado jueves, Johnson canceló un viaje que tenía previsto hacer a Lancashire, norte de Inglaterra. La esposa de Johnson, Carrie, dio a luz a Romy Iris Charlotte el pasado 9 de diciembre en el hospital University College, en Londres. Boris y Carrie Johnson son padres también de Wilfred, de 20 meses. OMS OMS mantiene la emergencia internacional por COVID pese a su menor letalidad Ginebra (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este miércoles que mantiene la emergencia internacional por la pandemia de COVID, declarada desde hace casi dos años, en un momento de cifras récord de contagios debido a la variante ómicron, aunque ésta parece estar más asociada a casos leves de la enfermedad. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus decidió mantener el nivel de alerta por recomendación del Comité de Emergencia para la COVID, que celebró su décimo encuentro de expertos el pasado día 13 aunque ha tardado seis días en hacer públicas sus decisiones. En la reunión se subrayó que la actual ola de contagios asociados a ómicron sigue constituyendo grandes desafíos, debido a la presión que impone a los sistemas sanitarios de todo el mundo. Los expertos coincidieron en que las vacunas no han eliminado el riesgo de transmisión del coronavirus pero siguen siendo efectivas a la hora de reducir el riesgo de formas graves y mortales de la enfermedad. ------------------------- SALUD ANTIBIÓTICOS 1,2 millones de personas murieron en 2019 por infecciones resistentes a los antibióticos Londres (EFE).- Alrededor de 1,27 millones de personas murieron en 2019 en el mundo por infecciones bacterianas comunes que se han convertido en resistentes a los antibióticos, indica un estudio publicado este jueves por "The Lancet". La Investigación global sobre la resistencia antimicrobiana (GRAM, en inglés) calcula que otros 4,95 millones de muertes ese año pueden asociarse con esas infecciones, aunque no fueran su causa directa. Los autores advierten de que la resistencia a los antibióticos de bacterias causantes de infecciones como la neumonía u otras de la sangre o intraabdominales (derivadas por ejemplo de la apendicitis) provoca ahora más fallecimientos anuales que el sida y la malaria, con 860.000 y 640.000 registrados por estas enfermedades en 2019, respectivamente. Para su estudio, el mayor de este tipo realizado hasta el momento, los investigadores analizaron las muertes vinculadas a 23 patógenos y 88 combinaciones de medicamentos para patógenos en un total de 204 países y territorios. TONGA TSUNAMI La primera ayuda humanitaria llega a la devastada Tonga Sídney (Australia) (EFE).- El primer avión con ayuda humanitaria llegó este jueves a Tonga tras un "gigantesco esfuerzo" para retirar la ceniza que cubría la pista de aterrizaje del aeropuerto de la capital del país polinesio que fue escenario el fin de semana de una poderosa erupción de un volcán submarino y un tsunami. Un Hércules C-130, que partió esta mañana de la ciudad neozelandesa de Auckland, aterrizó poco después de las 16 horas (GMT +13) en el aeropuerto de Tongatapu de Nukualofa, la capital del archipiélago, confirmó el Ejército de Nueva Zelanda, al cargo de la operación. El vuelo en el que se transportó contenedores de agua, generadores de energía, equipos de comunicación y otros productos de primera necesidad es el primer envío de ayuda humanitaria que ha llegado a Tonga desde el desastre natural del sábado. EEUU CAPITOLIO Tribunal Supremo de EE.UU. rechaza petición de Trump para ocultar datos del asalto al Capitolio Washington (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este miércoles una petición del expresidente Donald Trump (2017-2021) para mantener ocultos unos 700 documentos sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, en el que murieron cinco personas. La decisión de la máxima corte abre la puerta para que los Archivos Nacionales de EE.UU., que tienen la custodia de esos documentos, se los entreguen al comité de la Cámara de Representantes que investiga el suceso. El contenido exacto de esos documentos se desconoce, pero supuestamente se trata de correos electrónicos, borradores de discursos y registros de visitas que podrían revelar qué pasó exactamente en la Casa Blanca durante el asalto al Capitolio y los días que rodearon ese suceso. En su fallo, de cuatro páginas, el Tribunal Supremo respalda las decisiones que habían tomado todas las instancias judiciales inferiores, que rechazaron la petición del expresidente. OEA NICARAGUA Veintidós países condenan la visita a Nicaragua de iraní acusado por atentado Washington (EFE).- Veintidós países del continente americano expresaron este miércoles en la Organización de Estados Americanos (OEA) su condena por la presencia en Nicaragua del iraní Mohsen Rezai, uno de los imputados por la Justicia argentina por el atentado de 1994 contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires. Los veintidós países expresaron su condena en una declaración, una fórmula poco comprometedora y de gran tradición en la OEA que fue impulsada por Argentina y Estados Unidos. En el texto, los veintidós países expresaron su apoyo a Argentina para que "se haga justicia" en el ataque contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y sigue impune. Condenaron la presencia en el acto de toma de posesión de Daniel Ortega de Rezai, actual vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, y consideraron que supone una "afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del atentado de la AMIA". CRUZ ROJA CIBERATAQUE La Cruz Roja Internacional sufre robo de información sensible en ciberataque Ginebra (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reveló este miércoles que ha sido blanco de un "sofisticado ciberataque" en el que han sido violados datos personales e información confidencial de más de 515.000 personas altamente vulnerables en numerosos países. Esa información corresponde a personas separadas de sus familias debido a conflictos armados, migración o desastres; personas desaparecidas y sus familias, y detenidos. Los datos proceden de sesenta sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Luna Roja (el equivalente en los países de confesión musulmana) -lo que implica que involucran datos de un número similar de países- y estaban almacenados en servidores del CICR, una de las organizaciones humanitarias más respetadas y que opera en los contextos más difíciles en todo el mundo. "La mayor preocupación para nosotros es el riesgo potencial que implica esta violación, incluido el hecho de que pueda ser hecha pública", señaló el director general de la institución, Robert Mardini. EFE int/ah