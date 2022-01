Juan Carlos Viana arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

Juan Carlos Viana (@jucaviapri) ha causado un gran éxito en su perfil de Instagram con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posts de historias y fotografías, provocaron más de 783.268 interacciones entre sus más fieles seguidores.

Los posts más populares:





Uno de mis propósitos este año es que me valga mucha verga la “perfección” en mis redes sociales, mismas que deben de mantener pureza y autenticidad de la vida de quien la comparte, SEAS QUIEN SEAS. Muchas veces se comete la enorme pendejada de creer que todo es o tiene que ser perfecto, cuando por naturaleza no lo es. Empiezo el año subiendo una foto de cómo estoy actualmente, incómodo e inconforme con mi estado físico actual y una comparativa de cómo YA ESTUVE hace año y medio, esto para recordarme A MI lo que puedo hacer y el por qué lo quiero hacer. El tiempo no frena, ni espera a nadie, no dejes que te gane, porque ese día que tienes visualizado VA A LLEGAR, la pregunta es, tú vas a llegar cómo quieres a ese día? VAMOS CARAJOOOOOOOOOO





Los autos más controversiales del internet o qué?





Qué locura….♥️🥲





Fresco el pana





El Tuning Nunca Muere 😎 Qué delicia de feeling ese con el que empezamos el año eh! Concluyendo las cosas, me motivó cabron podré lograr eso y aplicar todo a los demás proyectos, creo que por fin este será ESE año en el que suceda que termine todos, como lo llevo soñando hace varios años ya! 🤯♥️ Fotonas del master fotografo @juanbertheau