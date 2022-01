Javier Chicharito Hernández y las últimas 5 fotos de las que nadie deja de hablar en Instagram

Javier Chicharito Hernández (@ch14_) publicó en las últimas horas varios posts en su cuenta de Instagram que causaron un gran éxito entre sus fans. Los 5 posts de historias y fotografías, consiguieron más de 438.867 interacciones entre sus más fieles seguidores.

Los posts más populares fueron:





Just between your comfort zone and your panic zone there’s a magical land of growth and opportunities, it’s called learning zone and you should try and step on it every day. #noexcuses





Un verdadero ejemplo de resiliencia y profesionalismo total que brindaste durante toda tu carrera hermano @oribepm. Sin duda alguna fue un verdadero orgullo y placer el poder compartir cancha contigo y no queda más que agradecer todas las alegrías que nos diste. ¡Éxito en todo lo que venga HERMOSO Peralta! 🙌🏼❤️





Skill training with a focus on aerobic endurance.





Yo siempre elijo iniciar mi día y mis entrenamientos con una sonrisa. 😋 ¿Tú cómo inicias lo que haces? @herbalifemx #PoderEstáEnTi





La perseverancia no solo me ayuda a cumplir y realizar un esfuerzo, sino que también me impulsa a romper mis propios límites. El enfoque es muy claro para este año… LA SEXTA 🏆 @lagalaxy