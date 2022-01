FundéuRAE: “matador”, alternativa a “killer”

Madrid, 20 ene (EFE). La Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que una alternativa en español al anglicismo “killer”, que hace referencia a los jugadores de fútbol que tienen más facilidad para marcar goles o rematar jugadas, puede ser “matador”. Es frecuente encontrar en los medios frases como las siguientes: “El golazo de killer de Diego Carlos con la selección de Brasil”, “Villalibre busca la confirmación como ‘killer’ del Athletic” o “Reinaldo Rueda debe exprimir los goles de los killers de Atalanta”. El “Gran diccionario de anglicismos” de Félix Rodríguez González define “killer” como ‘en la jerga futbolística, delantero muy eficaz y gran goleador’. Una posible alternativa en español a este extranjerismo puede ser “matador”, que, a pesar de que no tiene un significado relacionado con el deporte, se usa con un sentido figurado para hablar de estos jugadores que tienen tanta facilidad para marcar goles. También se pueden emplear los términos “rematador” o “goleador”, aunque no resultan tan específicos como “matador”. Por lo tanto, en los ejemplos anteriores habría sido más adecuado escribir “El golazo de matador de Diego Carlos con Brasil”, “Villalibre busca la confirmación como matador del Athletic” y “Reinaldo Rueda debe exprimir los goles de los matadores de Atalanta”. Si se desea emplear el extranjerismo por alguna razón, lo adecuado es escribirlo en cursiva o entre comillas cuando no se disponga de este tipo de letra. La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. feu/lml