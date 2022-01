Francia apoya en su presidencia de la UE un fichero policial de registro de entradas

París, 20 ene (EFE).- Francia quiere adoptar la primera etapa del pacto migratorio europeo durante este semestre de presidencia francesa de la UE para la puesta en marcha del fichero policial común de registro de todas las entradas, indicó este jueves su ministro de Interior, Gérald Darmanin. Se trata de poder verificar si una persona que entra en la Unión Europea (UE) plantea algún problema de seguridad en cualquiera de los países miembros, por ejemplo en caso de que se le vincule con actividades terroristas en Siria, pero también para la gestión de las demandas de asilo, explicó Darmanin en una entrevista a la emisora France Info. El ministro francés subrayó el apoyo de su país al pacto migratorio propuesto por la Comisión Europea, cuyo objetivo -recordó- es conseguir que en el futuro "será más difícil entrar de manera irregular en Europa". A su parecer ahora "las fronteras exteriores no están controladas" como lo prueba que entren al año 185.000 personas de forma clandestina. Reconoció que la contrapartida a ese aumento de control que se pide en los países con fronteras exteriores, es que "hace falta solidaridad" con ellos: "Hay que ayudar a países como Grecia, Italia o España". Más adelante, en otras presidencias de la UE posteriores a la francesa habrá que avanzar en otras etapas del pacto migratorio, y en particular en la reforma del régimen de asilo. Para Francia, las solicitudes de asilo se tendrían que examinar mientras los demandantes permanezcan confinados en campamentos en los países de entrada y "la clave de todo es la rapidez para el examen" de esas demandas", que tendría que hacerse "en unas semanas", al menos para determinar si una persona puede optar a ese régimen de protección. Las personas a las que se diera el visto bueno para continuar con la demanda podrían entrar entonces de pleno derecho en el territorio de la Unión y las otras deberían ser expulsadas. El ministro reiteró que París mantiene la idea de un reparto de los demandantes de asilo por cuotas por países y que los países que no quieran aceptarlos tengan que dar "un apoyo financiero extremadamente importante". Preguntado por los migrantes que viven en tiendas de campaña en campamentos improvisados y a menudo desmantelados por la policía en la región de Calais, Darmanin hizo hincapié en que su Gobierno ofrece soluciones de alojamiento a todos los que lo aceptan. Contó que hoy mismo en Calais hay 300 plazas de hotel vacías en las que podrían estar esas personas pero no quieren ocuparlas porque su intención es cruzar de forma clandestina al Reino Unido, que no ofrece "una vía legal" para los demandantes de asilo que están fuera de la isla de Gran Bretaña. El ministro francés subrayó que su país lo que intenta es que Londres acepte la firma de "un tratado" con la Unión Europea -no uno bilateral con Francia- para la gestión de ese problema.