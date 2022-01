Londres, 20 ene (EFE).- La artista Tracey Emin opinó este jueves que el Gobierno de Boris Johnson necesita "más compasión" y no un "ambiente festivo" al explicar por qué ha pedido a Downing Street que retire una obra que donó, en protesta por las fiestas organizadas por este Ejecutivo durante el confinamiento. Emin reveló ayer que ha solicitado a la residencia oficial del primer ministro la retirada de una pieza de neón, "More Passion", que en 2011 regaló a la Colección de Arte del Gobierno, cuando se encontraba al frente el también conservador David Cameron, argumentando que "la situación actual es vergonzosa". En declaraciones hechas hoy a la emisora británica BBC Radio 4, la artista, de 58 años, sostuvo que rechaza que la iluminación fluorescente de su obra, frecuentemente asociada con un ambiente festivo, se relacione con un lugar en el que se habían celebrado fiestas durante un confinamiento, mientras el resto de los ciudadanos cumplía con las restricciones por la covid-19. "No quiero que me la devuelvan porque la doné. Simplemente me gustaría que, por ahora, la retiraran, porque el neón se asocia notoriamente con una atmósfera de fiesta. Lo tienes en las ferias, en los casinos, en los bares... La verdad, no creo que en el 10 de Downing Street necesiten que les animen en este sentido", apuntó. También consideró que el Ejecutivo de Cameron tenía "una actitud muy diferente hacia el arte y el arte contemporáneo". "Quiero que lo retiren y este Gobierno necesita compasión, no pasión (en alusión al nombre de su obra). No necesitan más atmósfera festiva", explicó. Emin recordó que la mayoría de los ciudadanos obedecen las reglas cada día porque esta pandemia "ha afectado a todos de manera terrible, bien financieramente, en la salud, gente ha muerto"." Y a este Gobierno no parece que le importe"", apostilló. La artista dio a conocer su decisión este miércoles en un mensaje colgado en su cuenta de Instagram, donde ponía: "Esta es mi pieza de neón que cuelga en el 10 de Downing Street. Fue un regalo que le hice a la Colección de Arte de Gobierno. Ahora estoy en el proceso de solicitar que mi obra sea retirada". Agregó que "More Passion (Más Pasión)" es "lo último que este Gobierno necesita" y dijo que "la situación actual es vergonzosa". En el pasado, Emin generó cierto revuelo en el mundo del arte cuando se declaró votante conservadora aunque posteriormente criticó a Cameron por haber convocado un referendo para abandonar la Unión Europea (UE). EFE prc/vg/ess