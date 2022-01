Embiid y Jokic se salen, Lakers se hunden y los Mavericks se reafirman

Los Ángeles (EE.UU.), 20 ene (EFE).- Joel Embiid, con 50 puntos, y Nikola Jokic, con 49, fueron los grandes protagonistas de una jornada en la NBA en la que Los Angeles Lakers volvieron a fracasar y los Dallas Mavericks de un fantástico Luka Doncic extendieron su gran racha al alza. Con 13 partidos y enfrentamientos muy suculentos, este miércoles en la NBA dejó también la victoria de los Milwaukee Bucks sobre los Memphis Grizzlies, la recuperación de los Chicago Bulls tras cuatro derrotas seguidas, la confirmación de los Miami Heat como un rival temible en el Este y la depresión de unos Utah Jazz que no levantan cabeza. SIXERS 123 - MAGIC 110 Un impactante y espectacular Joel Embiid, con 50 puntos y 12 rebotes en solo 27 minutos de acción, fue demasiado para unos Orlando Magic que siguen siendo el peor equipo de la NBA. El pívot de los Sixers, que igualó la mejor marca anotadora de su carrera en la NBA y que solo jugó 58 segundos en el último cuarto ya que el encuentro estaba totalmente decidido, atraviesa un excepcional estado de forma y ha llevado a la franquicia de Filadelfia a ganar 8 de sus últimos 10 encuentros. Mo Bamba (32 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias) fue el mejor de los Magic. NUGGETS 130 - CLIPPERS 128 Un gigantesco triple-doble de Nikola Jokic (49 puntos 16 de 25 en tiros, 14 rebotes y 10 asistencias) catapultó a los Denver Nuggets a una victoria muy ajustada y tras una prórroga sobre Los Angeles Clippers, que tuvieron un triple sobre la bocina de Reggie Jackson para llevarse la victoria. Ivica Zubac (32 puntos con 15 de 19 en tiros y 10 rebotes) plantó cara a Jokic en la zona mientras que el español Serge Ibaka jugó 14 minutos en los que consiguió 7 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. El argentino Facundo Campazzo se fue sin anotar y cogió 2 rebotes en 9 minutos sobre la cancha. LAKERS 104 - PACERS 111 Los Angeles Lakers hicieron el ridículo en su cancha ante los Indiana Pacers, que solo habían ganado uno de sus últimos diez encuentros y que arrasaron a los de púrpura y oro en el último cuarto (24-35). LeBron James (30 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias) fue el mejor de unos Lakers cuyo entrenador, Frank Vogel, está en la cuerda floja. Caris LeVert, con 22 puntos en el último cuarto (30 puntos y 8 rebotes), fue el referente de unos Pacers en los que el dominicano Chris Duarte consiguió 11 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias en 32 minutos. MAVERICKS 102 - RAPTORS 98 Luka Doncic rozó el triple-doble (41 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias) y metió un triple decisivo a falta de un minuto que fue clave para que los Dallas Mavericks tumbaran a los Toronto Raptors. Los Mavericks, que llevan cuatro victorias seguidas y nueve triunfos en sus últimos diez partidos, frenaron a unos Raptors en los que destacó Pascal Siakam (20 puntos y 8 rebotes) BUCKS 126 - GRIZZLIES 114 Giannis Antetokounmpo (33 puntos, 15 rebotes y 7 asistencias) impulsó a los Milwaukee Bucks a una importante victoria ante la sorpresa de la temporada, los Memphis Grizzlies de Ja Morant (33 puntos, 8 rebotes y 14 asistencias). Khris Middleton (27 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias) y Jrue Holiday (9 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias en su regreso tras seis partidos fuera) apoyaron a la estrella griega frente a unos Grizzlies en los que fueron baja por coronavirus Desmond Bane, Kyle Anderson y Tyus Jones. BULLS 117 - CAVALIERS 104 Tras cuatro derrotas seguidas, los Chicago Bulls reaccionaron hoy con una victoria crucial ante los Cleveland Cavaliers para conservar el liderato del Este junto a los Miami Heat. DeMar DeRozan (30 puntos, 2 rebotes y 7 asistencias) encabezó a los Bulls frente a unos Cavaliers que llegaban disparados después de cinco triunfos seguidos y en los que brilló Lauri Markkanen (28 puntos y 7 rebotes). HEAT 104 - BLAZERS 92 Sin Tyler Herro ni Kyle Lowry, los Miami Heat sufrieron pero finalmente derrotaron a los Portland Trail Blazers gracias al estupendo partido de Caleb Martin (26 puntos con 8 de 12 en tiros, 8 rebotes y 2 asistencias). Jimmy Butler fue expulsado en el segundo cuarto por una controvertida y difícilmente explicable doble técnica mientras que en los Blazers el más destacado fue Anfernee Simons (27 puntos, 3 rebotes y 7 asistencias). JAZZ 111 - ROCKETS 116 En su peor momento de la temporada, los Utah Jazz perdieron su séptimo partido en los últimos diez encuentros con una derrota inesperada y en casa ante los Houston Rockets, que ocupan el último puesto del Oeste. Garrison Mathews, con 23 puntos, lideró a un grupo de cinco jugadores de los Rockets por encima de los 10 puntos mientras que en los Jazz, que se estrellaron con un 26,3 % de triples, Bojan Bogdanovic aportó 29 puntos y 5 rebotes. WIZARDS 118 - NETS 119 Los Brooklyn Nets sobrevivieron a dos triples en los últimos segundos de los Washington Wizards para llevarse una victoria a domicilio gracias a Kyrie Irving y sus 30 puntos, 3 rebotes y 7 asistencias. Bradley Beal (23 puntos, 4 rebotes y 9 asistencias) lideró a unos Wizards en los que el brasileño Raul Neto no tuvo minutos. HAWKS 134 - TIMBERWOLVES 122 Trae Young, que metió 23 de sus 37 puntos en el tercer cuarto y que también consiguió 5 rebotes y 14 asistencias, doblegó a los Minnesota Timberwolves en un partido que los locales amarraron en la segunda mitad. El estadounidense de origen dominicano Karl-Anthony Towns se quedó cerca del triple-doble para los Wolves (17 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias). CELTICS 102 - HORNETS 111 Los Charlotte Hornets asaltaron Boston con un Terry Rozier (28 puntos y 10 asistencias) que no tuvo misericordia de sus antiguos compañeros de los Celtics. LaMelo Ball (triple-doble con 15 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias) contribuyó a rendir a unos Celtics en los que sobresalió Dennis Schroder (24 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias). SPURS 118 - THUNDER 96 A la espera de que aterrice en el vestuario su nuevo fichaje, el español Juancho Hernangómez, los San Antonio Spurs vencieron con mucha solvencia a los Oklahoma City Thunder gracias al triple-doble de Dejounte Murray (23 puntos, 10 rebotes y 14 asistencias). Aaron Wiggins (19 puntos y 8 rebotes) fue el máximo anotador de los Thunder. KINGS 131 - PISTONS 133 Los Detroit Pistons ganaron en la cancha de los Sacramento Kings con una gran actuación de Saddiq Bey (30 puntos y 7 rebotes). Terence Davis (35 puntos y 6 rebotes) fue el más destacado de los de Sacramento. CONFERENCIA ESTE: 1.- Chicago Bulls (28-15) 2.- Miami Heat (29-16) 3.- Brooklyn Nets (28-16) 4.- Milwaukee Bucks (28-19) 5.- Philadelphia 76ers (26-18) 6.- Cleveland Cavaliers (27-19) 7.- Charlotte Hornets (25-20) 8.- Washington Wizards (23-22) 9.- Boston Celtics (23-23) 10.- Toronto Raptors (21-21) 11.- New York Knicks (22-23) 12.- Atlanta Hawks (19-25) 13.- Indiana Pacers (16-29) 14.- Detroit Pistons (11-33) 15.- Orlando Magic (8-38) CONFERENCIA OESTE: 1.- Phoenix Suns (34-9) 2.- Golden State Warriors (32-12) 3.- Memphis Grizzlies (31-16) 4.- Utah Jazz (29-16) 5.- Dallas Mavericks (26-19) 6.- Denver Nuggets (23-20) 7.- Minnesota Timberwolves (22-23) 8.- Los Angeles Lakers (22-23) 9.- Los Angeles Clippers (22-24) 10.- Portland Trail Blazers (18-26) 11.- Sacramento Kings (18-29) 12.- San Antonio Spurs (17-28) 13.- New Orleans Pelicans (16-28) 14.- Oklahoma City Thunder (14-30) 15.- Houston Rockets (14-32) PRÓXIMA JORNADA (jueves 20 de enero) New York Knicks - New Orleans Pelicans Dallas Mavericks - Phoenix Suns Golden State Warriors - Indiana Pacers. EFE dvp/ea (foto)