El primer estudio de cine en el espacio abrirá en 2024

Los Ángeles (EE.UU), 20 ene (EFE).- La compañía Space Enterntainment Entreprise (SEE) prevé lanzar en diciembre de 2024 el primer estudio de cine y entretenimiento en el espacio, según informaron medios locales este jueves. La empresa, que también coproduce la próximo película espacial de Tom Cruise, especificó que se tratará de un módulo en la estación espacial que contará con un recinto deportivo y de entretenimiento, así como con un centro de producción cinematográfica. El director general de operaciones de SEE, Richard Johnston, añadió en el comunicado que la apertura del estudio espacial supondrá una oportunidad para aquellos que "soñaban" con el futuro de la ciencia ficción "inspirados por Julio Verne o ´Star Trek´". El estudio que ya tiene nombre, SEE-1, servirá para grabar películas y también podrá acoger eventos deportivos, musicales y de televisión. Desde SEE explicaron que estará disponible para aquellos artistas y productores que quieran crear contenido en un contexto de microgravedad apto para la producción, grabación y emisión en directo, de acuerdo al comunicado de la empresa. La construcción del estudio correrá a cargo de Axiom Space, empresa que ya se ha prodigado en aventuras como el turismo espacial y que en enero de 2020 obtuvo la aprobación de la NASA para reformar la Estación Espacial Internacional (ISS, en inglés). "SEE-1 supone una oportunidad increíble para que la humanidad comience un nuevo capítulo en el espacio", dijo la cofundadora de SEE, Elena Lesnevsky, quien lanzará una campaña de financiación para el proyecto. EFE gac/afs