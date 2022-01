El partido de la primera ministra de Barbados arrasa en las elecciones

San Juan, 20 ene (EFE).- Los votantes de Barbados reeligieron en los comicios anticipados al gobernante Partido Laborista de Barbados (BLP, por sus siglas en inglés), encabezado por la primera ministra Mia Mottley, que se hizo con los 30 escaños del Parlamento. Los resultados preliminares anunciados este jueves mostraron que los habitantes del país caribeño, unos 280.000, aceptaron la filosofía de que están "más seguros con Mia (Mottley)". Los comicios anticipados de la víspera tuvieron lugar 18 meses antes de la fecha límite constitucional y son los primeros en celebrarse desde que Barbados rompió lazos el pasado noviembre con la Corona británica y declaró la república. El principal rival del BLP era el Partido Laborista Democrático (DLP, por sus siglas en inglés), que fracasó de nuevo en los comicios, al igual que en 2018, pese a estar ahora encabezado por la abogada Verla De Peiza. SEGUNDO TRIUNFO CONSECUTIVO Con esta victoria, el BLP ha conseguido todos los escaños del Parlamento en dos citas electorales consecutivas, siendo el segundo partido político del Caribe en lograrlo, con el precedente del Nuevo Partido Nacional de Granada. Mottley, que considera esta su última elección general, dijo a sus seguidores que anunciará su nuevo gabinete el próximo lunes y que más tarde, el jueves, se reunirá con la presidenta Sandra Mason para prestar juramento. "Les agradezco a ustedes, el pueblo de Barbados, por aceptar nuestra palabra de que si no solucionamos nuestros problemas a partir de mañana, no podremos garantizar la seguridad de nuestro pueblo en los próximos 10 a 15 años", afirmó en un discurso tras justificar de nuevo su decisión de adelantar los comicios. La primera ministra reconoció que la campaña electoral de tres semanas fue "difícil", pero que el objetivo era "comenzar 2022 en la medida de lo posible con una guardia fresca". También se defendió de las acusaciones de que su decisión de convocar elecciones generales antes de tiempo fue para facilitar su victoria y la preeminencia de su partido en el país. "Soy un hijo de la democracia (...), juro hoy que seguiremos manteniendo vivo el mejor precepto de la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas para el pueblo de esta nación", aseveró. UNA OPOSICIÓN GOLPEADA Su contrincante Verla De Peiza admitió la derrota y felicitó al BLP, al tiempo que indicó que no tiene planes inmediatos de renunciar como líder político. “Tomaremos esas decisiones en una etapa posterior (...) Estoy orgullosa de lo que he establecido”, comentó pese a la contundente derrota. De Peiza también criticó que la participación fue muy baja, según los datos preliminares inferior al 50 %, y abogó por abordar en el futuro esta apatía de la población. Los analistas políticos, que pronosticaron una lucha directa entre el BLP y el DLP, coincidieron en asegurar tras los resultados que toda la cita giró en torno a la figura de Mottley y que De Peiza debía renunciar. Un total de 108 candidatos, en representación de siete partidos políticos y nueve independientes, disputaron las elecciones del miércoles, en las que estaban convocadas a las urnas 266.330 personas. EFE es-mv/lll