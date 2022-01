El Barça viaja a Bilbao sin Depay y Dembélé, pero recupera a Braithwaite

Barcelona, 20 ene (EFE).- El Barcelona viajó a Bilbao, donde este mismo jueves (21.30 horas) se mide al Athletic Club en los octavos de final de la Copa del Rey, sin Memphis Depay, que padece una sobrecarga en los isquiotibiales del muslo izquierdo, y Ousmane Dembélé, por decisión técnica, pero recupera a Martin Braithwaite, que recibió el alta médica. El técnico del equipo azulgrana, Xavi Hernández, dio a conocer la lista de 22 convocados en la que la principal ausencia es el extremo francés, cuya situación es una incógnita después de los problemas que el club está teniendo para cerrar su renovación. "O Dembélé renueva o se le busca una salida. No se contempla que se quede en la grada. He sido muy claro con Ousmane. Hemos esperado mucho, llevamos cinco meses de conversaciones con él y lo que prima son los intereses del club", apuntó Xavi ayer en la rueda de prensa previa al encuentro copero. Finalmente, el técnico de Terrassa ha decidido no contar con el jugador galo para jugar en San Mamés, donde tampoco estará Memphis Depay, que en el último entrenamiento no se ejercitó por unas molestias musculares. El Barcelona informó de la baja del neerlandés, cuya evolución de la sobrecarga en los isquiotibiales que padece marcará su presencia con vistas a los próximos partidos. Pierde Xavi a Memphis, pero recupera a Martin Braithwaite, que este jueves recibió el alta médica de una lesión en la rodilla izquierda que en septiembre de 2021 le obligó a pasar por el quirófano. Esta es la lista de 22 jugadores del Barcelona para medirse al Athletic Club: Ter Stegen, Dest, Piqué, Araujo, Sergio Busquets, Riqui Puig, Dani Alves, Ansu Fati, Braithwaite, Neto, Lenglet, Pedri, Jordi Alba, Ferran Torres, Frenkie de Jong, Mingueza, Nico, Jutglà, Gavi, Balde, Abde y Arnau Tenas.