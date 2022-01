De Gea, el que más para en la Premier

Manuel Sánchez Gómez Londres, 20 ene (EFE).- La frase más repetida en torno al Manchester United en los últimos meses es "si no estuviera De Gea...". El portero español se ha convertido en pieza imprescindible para que el descalabro del equipo no sea aún mayor y ya es el portero de esta Premier League con más paradas, con una cómoda ventaja con el segundo. El de Illescas acumula 81 paradas en los 21 partidos que ha disputado esta temporada. Once más que el segundo clasificado en este ránking, Lukasz Fabianski, del West Ham United, y doce más que Illan Meslier, del Leeds United, que cierra este podio. Para entender la magnitud del momento de De Gea hay que ver que Alisson Becker, del Liverpool, ha parado 37 balones y Ederson Moraes, del Manchester City, 35. Es decir, De Gea ha atajado más que los dos porteros brasileños juntos. Esto responde a un síntoma muy claro: que el United no defiende bien. Por eso su superioridad bajo los palos no se traduce en la métrica que otorga el Guante de Oro cada temporada: las porterías a cero. De Gea solo ha dejado su meta a cero en cuatro de los 21 partidos que ha disputado esta campaña. Está muy lejos de las doce de Ederson y las 10 de Alisson. Apenas se sitúa por delante de Tim Krul, el meta del Norwich City, un equipo que ha encajado 45 tantos en 21 jornadas. Contra el Brentford, De Gea dejó dos mano a mano salvados en la primera parte, para un total de ocho paradas. Sin embargo, esto no fue suficiente para que no le marcaran. En un córner mal defendido en los últimos minutos, Ivan Toney hizo el del honor para las 'Bees'. Ni la entrada de Harry Maguire por Cristiano Ronaldo, para guardar el marcador, sirvió para dejar la puerta a cero por primera vez en los últimos cinco encuentros de liga. De Gea, suplente habitual en la España de Luis Enrique, ha vuelto a los niveles previos al Mundial de Rusia 2018 y se ha convertido en el salvador del United. Ha vuelto a sus tiempos de ser elegido cuatro veces con el premio Sir Matt Busby (2014, 2015, 2016, 2018) que galardona al mejor 'Diablo Rojo' de la temporada. En la comparación con Robert Sánchez, tercer portero de la selección, De Gea ha hecho 81 paradas por las 57 de Sánchez, mientras que en las puertas a cero, domina el de Cartagena con seis, por las cuatro de De Gea. EFE msg/ea