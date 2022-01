CIA descarta que "síndrome de La Habana" fuera una operación extranjera (prensa)

La CIA concluyó que los diplomáticos estadounidenses con misteriosos dolores de cabeza y náuseas, un fenómeno bautizado como "síndrome de La Habana", no fueron blanco de una operación organizada por agentes extranjeros, indicó la prensa el miércoles.

NBC News, The New York Times y Politico citaron a varios altos funcionarios con conocimiento de un reporte de inteligencia de la CIA sobre estos incidentes registrados por primera vez en la capital cubana en 2016 en diplomáticos estadounidenses y canadienses.

Desde entonces, personal diplomático y de inteligencia informó de síntomas parecidos en países como Australia, Austria, China, Colombia, Alemania o Rusia.

En su informe, la CIA no descarta todavía la implicación extranjera en dos docenas de casos que todavía no pueden explicar y que continúan analizando.

Pero "en cientos de otros casos de posibles síntomas, la agencia ha encontrado una explicación alternativa y creíble", indicaron las fuentes consultadas por la cadena NBC.

Previamente, altos cargos estadounidenses indicaron que el síndrome podría ser fruto de ataques con microondas de Rusia, pero los científicos expresaron dudas sobre esta teoría.

Las informaciones sobre la cuestión señalan que el documento de la CIA era de uso interno y no suponía "la conclusión final de la administración Biden o de toda la comunidad de inteligencia", explicó NBC.

Los hallazgos han frustrado a algunos de los afectados que, según un comunicado de un grupo de ellos citado por The New York Times, consideran que la evaluación de la CIA "no puede ni debe ser la última palabra sobre el caso".

"Aunque hemos alcanzado algunos hallazgos internos significantes, no hemos terminado", señaló el director de la CIA, William J. Burns, en un comunicado a ese periódico.

"Continuaremos con la misión de investigar estos incidentes y ofreciendo acceso a unos cuidados de calidad mundial a aquellos que lo necesitan", añadió.

