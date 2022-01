Camilo arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

Camilo (@camilo) realizó en las últimas horas varias publicaciones en su perfil de Instagramque no te puedes perder. Los 5 posts de historias y fotografías, alcanzaron más de 2.308.563 interacciones entre sus followers.

¿Quién es Camilo?

Camilo Echeverry Correa, o simplemente Camilo, nació en la ciudad de Medellín, Colombia. Debutó como cantante en 2008, después de ganar el concurso de talentos Factor X de su país en 2007.

En ese mismo año tuvo una aparición en la serie televisiva Súper pá de RCN y en la novela En los tacones de Eva, además de entrar como presentador del programa infantil Bichos hasta el 2009, año en que se retiró, para realizar una gira musical en Colombia y Estados Unidos.

En septiembre de 2010 estrenó su segundo mixtape como Camilo Echeverry titulado Tráfico de sentimientos, el álbum fue un éxito comercial en su país natal, al igual que en otros países de América Latina.

En 2011 fue convocado para ser el presentador de Factor X. En 2019 fue nominado a los Premios Juventud en la categoría de «Nueva generación urbana» y en «Ritmo en la Regadera» por la colaboración con Mau & Ricky y Manuel Turizo en «Desconocidos».

En marzo, presentó su primer sencillo «No te vayas», que cuenta con la participación de Evaluna Montaner. Su primer álbum de estudio se tituló Por primera vez y fue lanzado el 17 de abril de 2020, contiene 10 sencillos.

En noviembre, es anunciado que Camilo está nominado a los Premios Grammy en la categoría «Best Latin Pop or Urban Music» con su álbum Por primera vez. En enero de 2021 estrenó el sencillo «Ropa Cara», el vídeo de este tema fue dirigido por su esposa Evaluna Montaner y por Santiago Achaga.